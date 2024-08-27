Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже подготовил план по прекращению войны с Россией, который он передаст президенту США Джо Байдену в сентябре. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках форума «Украина 2024. Независимость».

По словам Зеленского, план состоит из нескольких пунктов. «Курская область входит в наш план — План победы Украины. Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — сказал он (цитата по NV.ua).

Вторым направлением плана Зеленский назвал «закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира», третьим — «принуждение России к окончанию войны дипломатическим путём», четвёртым — «экономическое».

«План подготовлен. Думаю, что будет правильно, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, или не дадут, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане», — сказал он.

«И думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем кто будет президентом, а выполнить этот план очень хочется», — добавил Зеленский.

Встречи с Байденом, Харрис и Трампом планируются в рамках поездки Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, уточняет «РБК-Украiна».

На этой же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что не готов обменивать территории страны на гарантии безопасности и членство в НАТО, а также, что Украина не должна идти на компромиссы с президентом России Владимиром Путиным.

«Я понимаю, что весь мир хотел бы услышать: Украина придумала план компромиссов, как закончить войну завтра. Но я не удивлю вас. С Путиным не то, что компромиссы, в принципе диалог на сегодняшний день… он пустой, он бессодержательный. Он не хочет окончания войны дипломатично. Он готов якобы дипломатично, но отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать в этом ему нельзя», — сказал он.