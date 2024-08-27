В преддверии нового учебного года в Ташкенте проходят школьные ярмарки. Ларьки с канцелярскими товарами организуют на улицах, рынках и в торговых центрах. На прилавках можно найти всё: от ручек, карандашей и тетрадей до рюкзаков, контейнеров для еды и школьной формы.

Мы отправились на «Чорсу», «Авиасозлар», Юнусабадский дехканский рынок и узнали у продавцов, как изменились цены и ассортимент по сравнению с прошлым годом и что пользуется наибольшим спросом.

Родители и школьники рассказали нам о том, как готовятся к школе, где покупают канцелярию и форму и во сколько им это обходится.

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