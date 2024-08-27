Указом президента Узбекистана о совершенствовании системы государственной поддержки гражданского общества предусмотрены меры по повышению эффективности общественного контроля.

Согласно документу, председатели общественных советов при государственных органах должны утверждаться из числа представителей институтов гражданского общества.

Будет ежегодно оцениваться эффективность работы общественных советов, результаты оценки будут объявляться публично.

Активных членов общественных советов будут материально поощрять за счёт внебюджетных средств государственного органа.

Движению «Юксалиш» рекомендовано ежегодно оценивать эффективность деятельности общественных советов и публиковать результаты на своём официальном сайте и в социальных сетях.

Государственным органам, а также Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено в двухмесячный срок реорганизовать деятельность общественных советов, находящихся при них, в соответствии с указом, а также обеспечить предоставление движению «Юксалиш» информации о работе общественных советов по его запросу.

Министерству юстиции поручено в трёхмесячный срок внести в Кабинет министров проект закона по совершенствованию закона «Об общественном контроле» с точки зрения расширения механизмов общественного контроля.

При этом необходимо предусмотреть:

действенные формы общественного контроля, основанного на передовом зарубежном опыте;

механизмы и процедуры реализации каждой формы общественного контроля;

конкретный порядок и сроки оформления итоговых документов по результатам общественного контроля, внесения их в объект общественного контроля и рассмотрения;

упорядочение деятельности общественных советов при государственном органе.

Помимо вышеперечисленного, указ предусматривает повышение прозрачности отбора проектов для государственных грантов и социальных заказов, предоставление льгот и другое.