Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предложило ввести крупные штрафы за распространение ложных сведений в СМИ и интернете, сообщает Kloop.kg.

Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Документ предлагает дополнить соответствующей статьёй Кодекс о правонарушениях.

Если законопроект примут, то за объявление и распространение «ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений» с использованием СМИ, в интернете или в социальных сетях гражданам грозит штраф в 100 тысяч сомов (около 1100 долларов), а юридическии лицам — 200 тысяч сомов (около 2300 долларов).

Налагать и взыскивать штрафы с нарушителей будет сам Минкульт, отмечает издание.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что изменение предлагается для «защиты общественных интересов, защиты прав и свобод граждан, обеспечения информационной безопасности».

«Ложные сведения могут вызвать панику, распространять дезинформацию, провоцировать беспорядки и нарушать общественный порядок… Дезинформация, распространяемая в интернете, может манипулировать общественным мнением и влиять на выборы… Ложные сведения могут использоваться для дискредитации кандидатов, партий или государственных институтов», — говорится в пояснении.

В записке также говорится, что законопроект будет «способствовать распространению достоверной информации и повышению осведомлённости населения о необходимости критического мышления при потреблении интернет-контента».