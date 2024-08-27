Технологическая компания из Казахстана Kaspi.kz выразила заинтересованность участвовать в торгах по покупке 100% государственной доли в Национальном межбанковском процессинговом центре, который является оператором платёжной системы Humo в Узбекистане.

Как пишет Forbes.kz, соответствующее письмо направлено международной компании Deloitte, которая выступает консультантом Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе сообщил, что компания планирует развивать действующую бизнес-модель Humo, «дополнив нашим огромным опытом развития платёжных технологий и сервисов, которые являются катализатором роста безналичных платежей и способствуют росту экономики».

По его словам, Kaspi намерена направить «значительные инвестиции» в технологии и персонал в Узбекистане, которые «сделают платёжные сервисы Humo ещё более доступными и удобными для всех участников».

«В результате этих инвестиций Humo получит дополнительный импульс к развитию, расширит свои технологические возможности и станет для многих примером в сфере инноваций. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту инвестиционной привлекательности Узбекистана и станет драйвером роста привлечения иностранных инвестиций в экономику страны», — сказал Михаил Ломтадзе.

Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок с доставкой. Компания работает на трёх платформах — платежи, маркетплейс и финтех, — интегрированных в одноимённое мобильное приложение.

В 2024 году компания Kaspi.kz провела публичное размещение (IPO) в США на фондовой бирже NASDAQ, что стало одним из самых больших публичных размещений в США за последние два года. На данный момент капитализация компании составляет около 24 млрд долларов.

О Humo

Национальная платёжная система Humo была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Система Humo появилась после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платёжной системы — не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.

Уставной капитал компании составляет 155,4 млрд сумов. На данный момент выпущено более 27 миллионов карт Humo, установлено свыше 210 тысяч терминалов и более 6400 банкоматов.

Постановлением президента от 30 ноября госдоля в Humo перешла в Госактив. В ответ на предположения о возможной продаже в пресс-службе агентства «Газете.uz» утверждали, что передача Humo не связана с приватизацией. Нахождение межбанковского процессингового центра на балансе Центробанка приводило к конфликту интересов, заявляли тогда в Госактиве.

Однако постановлением президента от 19 апреля платёжная система была включена в перечень из 247 компаний, где государственные доли или пакеты акций должны быть выставлены на публичные торги.

В июле Госактив Узбекистана объявил о начале приёма заявок на покупку государственной платёжной системы Humo. Госдолю продадут путём «публичного приглашения к переговорам».