В Дангаринском районе Ферганской области вечером 26 августа один из местных жителей ударил ножом сотрудника органов внутренних дел, сообщает областное управление внутренних дел.

Около 20:45 старший инспектор профилактики ОВД района Н. М. прибыл по месту жительства гражданина Х. Э., который отбывал наказание в виде ограничения свободы с запретом покидать место жительства с 18:00 до 6:00.

Инспектор не обнаружил Х. Э. дома, что является нарушением условий отбывания наказания. В этот момент гражданин вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и начал ссору. Он схватил кухонный нож и ударил им инспектора в грудь, после чего скрылся.

Н. М., несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Он заключён под стражу.