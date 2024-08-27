В связи с празднованием Дня независимости в Узбекистане выходными днями, напомнили в Министерстве юстиции, будут следующие даты:

31 августа (суббота) — дополнительный выходной день для работников с 6-дневной рабочей неделей;

1 сентября (воскресенье) — День независимости;

2 сентября (понедельник) — выходной день, перенесённый в связи с совпадением нерабочего праздничного дня с выходным днём;

3 сентября (вторник) — дополнительный выходной день для всех работников (независимо от вида рабочей недели).

Дополнительные выходные дни на текущий год были установлены указом президента в декабре 2023 года.

Источник: Минюст.

Новый учебный год в школах, академических лицеях и профессионально-технических училищах, а также колледжах и техникумах для студентов 2-го курса и выше начнётся 4 сентября.

В государственных высших учебных заведениях начало учебного года назначено на 9 сентября. Частные вузы устанавливают дату начала учёбы самостоятельно.