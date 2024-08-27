Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 27 августа во втором и третьем чтениях приняла закон совершенствовании работы с цифровыми доказательствами и направила его в Сенат, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента (видео).

Депутаты отметили, что в последнее время преступники используют новые методы кражи денежных средств населения в банках. В частности, хищение денег со счетов и электронных кошельков в приложениях совершается путём незаконного копирования и подделки банковских или других платёжных карт с помощью аппаратных и программных устройств (кардинг).

При этом в правоприменительной практике есть проблемы, связанные с признанием электронных (цифровых) данных в качестве доказательств и приобщением их к материалам дела, что создаёт трудности в раскрытии преступлений, отмечалось на заседании.

Законом в ряд правовых актов вносятся поправки, предусматривающие определение понятия цифровых доказательств, порядка выявления, сбора, представления, проверки, оценки, фиксации и хранения цифровых доказательств, а также права и обязанности участников данного процесса.

Законопроект, связанный с цифровыми доказательствами, был внесён с парламент в третий раз. Две предыдущие его версии были отклонены (в июне 2022 года и в ноябре 2023 года).

Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении 2 июля бывший депутат Дониёр Ганиев, а также председатель Комитета Законодательной палаты по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Ильхом Абдуллаев высказали свои замечания касательно документа, который «принципиально ничем не отличается от предыдущих законопроектов».

На заседании во вторник Ильхом Абдуллаев отметил, что закон был доработан с учётом замечаний и предложений, поэтому теперь он отражает интересы и права граждан. По его словам, при доработке «важно было, чтобы это терминологически, технологически и технически не противоречило современному состоянию права и информационных технологий в данной сфере».

«Это очень сложно сделать. Важнейшим документом по кибербезопасности является Будапештский меморандум. Кроме того, идёт подготовка к глобальному цифровому договору, в ближайшее время его собираются принять. Чтобы наш принимаемый закон корреспондировался с его нормами, это было очень важно для сегодняшнего и завтрашнего дня… Нам важно было, чтобы наши терминология и процессуальные нормы соответствовали международным стандартам. Мы вот это сделали», — указал он.

Депутат также сообщил, что из законопроекта была удалена статья 201−2, согласно которой «руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений и организаций обязаны по законному требованию должностного лица органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора или суда, представить электронные данные вместе с их носителями, находящимися в их распоряжении, которые необходимы для использования при производстве следственных и судебной действий».

«То есть удалена из закона норма, которая обязывала фактически каждого представить органам следствия все имеющиеся в его распоряжении электронные данные», — сказал он.

В статью 161 Уголовно-процессуального кодекса внесена норма, согласно которой «выемка и обыск личных электронных данных производится на основании закона и решения суда».

Ильхом Абдуллаев также поблагодарил СМИ за «оперативную реакцию на этот закон». «Их внимание позволило нам привлечь специалистов, провести встречи на уровне экспертов ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — ред.) и другими организациями, что, в конце концов, очень качественно сказалось на самом законе. Я хочу всех поздравить», — заявил он.

Детали закона

Поправками в законах «О нотариате», «О третейских судах» и «О судебной экспертизе» предусматривается порядок освидетельствования цифровых доказательств и их исследования.

В Уголовно-процессуальный кодекс включается статья 204−1 (электронные данные).

Электронные данные — это данные, создаваемые, обрабатываемые и хранимые с использованием электронных устройств и информационных систем, а также информационных технологий.

Свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и другие лица вправе представлять электронные данные, путём их копирования из электронного носителя на другой электронный носитель, содержащий электронные данные.

Должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, дознаватель, следователь, прокурор или суд с участием специалиста принимает представленные электронные данные и осматривает первичный электронный носитель, содержащий электронные данные.

Электронные носители, содержащие электронные данные, не имеющие значение для дела, незамедлительно возвращаются по принадлежности.

В УПК также включается статья 204−2 (цифровые доказательства). Цифровыми доказательствами являются электронные данные, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, файлы в электронном виде, аудио-, видеозаписи, сведения, хранящиеся в интернете, а также другие электронные данные.

Копирование цифрового доказательства допускается при условии сохранения их целостности и идентичности.

Допустимость копии цифрового доказательства обеспечивается наличием подлинника цифрового доказательства, с которого была произведена данная копия.

Свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и другие лица имеют право представлять копий цифровых доказательств, распечатанных в бумажной форме. При этом бумажная форма цифрового доказательства не может считаться письменным доказательством.

Цифровыми доказательствами также считаются аудио-, видеозаписи, прилагаемые к процессуальным протоколам, составленным в ходе доследственной проверки, дознания, следствия и судебного процесса, сформированные в виде электронных данных. Копия цифрового доказательства хранится вместе с материалами дела.

Эти понятия также включаются в Гражданский процессуальный кодекс.

Этот кодекс дополняется статьёй 89−3 (обязанность представления цифровых доказательств), согласно которой граждане, а также руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций обязаны по законному требованию суда представлять электронные данные вместе с их электронными носителями, находящиеся в их распоряжении, которые необходимы для использования при производстве судебных действий.

Лицо, участвующее в деле, имеет право обратиться в суд с ходатайством об истребовании важных для дела цифровых доказательств, находящихся в распоряжении других лиц. При этом лицо, подающее ходатайство, сообщает, на каком основании цифровые доказательства находятся у конкретного лица, а также об их местонахождении.

Цифровые доказательства, требуемые судом от государственных органов, организаций или граждан, направляются непосредственно в суд. В случае неуведомления суда, а также в случае отказа от представления цифрового доказательства без уважительных причин, суд налагает на виновных должностных лиц организаций, а также на граждан штраф, но это не освобождает их от обязанности представления требуемого судом цифрового доказательства.

В кодекс также включается статья 89−4, где описываются условия осмотра и исследования цифровых доказательств. В частности, суд обязан непосредственно произвести осмотр и исследование цифровых доказательств с участием специалиста.

В случае невозможности представления в суд цифровых доказательств или наличия затруднений их доставки, суд может потребовать их осмотра и исследования по месту хранения данных доказательств.

В ряд статей Уголовно-процессуального кодекса, где говорится о предметах и документах, добавляются нормы, связанные с электронными данными.

В частности, по части 5 статьи 88 УПК предметы, документы и электронные данные, изымаемые при следственных и судебных действиях, должны быть точно описаны

в соответствующих протоколах, причём владельцу предмета или документа либо электронных данных вручается под расписку копия протокола или выписка из него.

Предметы, документы и электронные данные, не относящиеся к делу, должны быть немедленно возвращены законным владельцам. При этом, если доказательства, не относящиеся к делу, остались в распоряжении следственного органа и (или) суда, они подлежат уничтожению без возможности восстановления. Предметы, документы и электронные данные, хранение которых гражданам запрещено, подлежат уничтожению либо передаче в учреждения или организации, имеющие полномочия по их хранению и распоряжению ими.

Кроме того, согласно поправке, при проверке показаний, связанных с цифровыми доказательствами, на месте события, могут быть использованы информационные системы для дистанционной проверки достоверности показаний.

Осмотр может производиться с применением технических средств, в том числе в сетях телекоммуникации, а также в интернете, если это не влечёт утрату или повреждение предметов или документов либо электронных данных.

УПК дополняется статьёй 201−1, согласно которой граждане, а также руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений, организаций вправе по собственной инициативе представлять должностному лицу органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателю, следователю, прокурору или суду электронные данные, находящиеся в их распоряжении.

Электронные данные также вносятся в ряд других статей, чтобы они приобрели статус объекта исследования, орудия преступления, в протокол предоставления данных и другие.