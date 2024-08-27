Политика

Узбекистан и США достигли соглашения о судьбе военных самолётов и вертолётов, которые были перегнаны из Афганистана на территорию Узбекистана в августе 2021 года. Американский посол Джонатан Хеник сообщил, что авиатехника переходит Узбекистану.

Экономика

Компания Agalarov Development из Азербайджана объявила о начале строительства жилого комплекса и гостиницы в центре Ташкента. Стоимость проекта оценивается в 133 млн долларов.

Казахстанская финтехкомпания Kaspi.kz планирует участвовать в приватизации платёжной системы Humо в Узбекистане и направить «значительные инвестиции в развитие технологий в этой стране».

На встрече с предпринимателями Узбекистана и Азербайджана президент Шавкат Мирзиёев предложил увеличить сумму совместного инвестиционного фонда, число авиарейсов, построить комплексы «Вечный город» в Баку и Ташкенте. Президенты также дали старт 7 проектам в двух странах стоимостью 520 млн долларов. В их числе — гостиница The Ritz-Carlton, ЖК в Ташкенте, завод по производству гипса в Кашкадарье, текстильные предприятия и сад дружбы в Азербайджане.

Новая стратегия АБР по Узбекистану предусматривает поддержку перехода страны к зелёной экономике. Банк поможет реализовать проекты в энергетике, управлении госсектором и природными ресурсами, финансах, транспорте, агросекторе и городском развитии, а также поддержит развитие образования и соцзащиты.

Общество

Узбекистан имеет огромные возможности для развития благодаря молодому и энергичному населению. Но они распределены неравномерно. Именно сейчас время для раскрытия потенциала молодых талантов, пишет в своей колонке Акико Фудзии, постоянная представительница ПРООН в Узбекистане.

Нижняя палата парламента Узбекистана с третьего раза приняла закон об электронных (цифровых) доказательствах для борьбы с киберпреступлениями. Депутат Ильхом Абдуллаев сообщил, что документ был доработан с учётом замечаний, поэтому теперь он отражает интересы и права граждан.

Завершился суд по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий сломал позвоночник. Напавший Голиб Рахматов получил 2,5 года исправительных работ, его обязали выплатить материальный ущерб. Дмитрий признан виновным в нанесении лёгких травм. Подробнее — в материале «Газеты.uz».

В связи с Днём независимости узбекистанцы смогут отдохнуть с 31 августа (при шестидневной рабочей неделе) по 3 сентября. Учебный год в школах начнётся 4 сентября, в государственных вузах — с 9 сентября.

Корреспонденты «Газеты.uz» отправились на школьные ярмарки, организованные по всему городу, и поговорили с продавцами и покупателями о том, как изменились цены и ассортимент по сравнению с прошлым годом, какие товары покупают больше всего и во сколько обходится подготовка к новому учебному году.

Мир

Суд штата Техас постановил приостановить программу президента Джо Байдена, в рамках которой мигранты, состоящие в браке с американцами, могли получить легальный статус.

Минкультуры Кыргызстана предложило ввести штрафы для граждан и юридических лиц за распространение ложных сведений в СМИ и интернете. Ведомство считает, что это повысит «осведомлённость населения о необходимости критического мышления при потреблении интернет-контента».

Украина подготовила и передаст США план по прекращению войны с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он состоит из нескольких пунктов, один из которых — операция в Курской области.

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