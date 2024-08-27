Суд по уголовным делам Юнусабадского района Ташкента 26 августа вынес решение по делу Дмитрия Саттарова. Напомним, 17 декабря 2023 года 18-летнему Дмитрию Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник. Мужчина решил, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка.

Уголовное дело было возбуждено в отношении обоих участников инцидента. Г. Р. было предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности). У Г. Р. был обнаружен закрытый перелом костей носа. Он заявляет, что нос ему сломал Дмитрий.

В начале заседания стороны выступили с последним словом.

Г. Р. признал вину и впервые попросил прощения у Дмитрия Сатарова. Он отметил, что не извинялся ранее, поскольку уже больше полугода ему поступают угрозы в интернете от неизвестных пользователей.

Дмитрий в своём выступлении рассказал, что в день нападения он оказался на грани жизни и смерти. По его словам, Г. Р. получил травму носа, в нанесении которой обвиняют Дмитрия, после того, как, кинув его на землю, упал также, ударившись о бордюр. Он также упомянул, что Г. Р. не приносил извинений за всё время с момента инцидента, вместо этого в зале суда предъявлял обвинения. Дмитрий Саттаров попросил председательствующего Умидбека Мусаева прислушаться к нему и доводам его адвокатов.

После выступлений обвиняемых суд удалился для вынесения решения.

Мать Дмитрия Кристина Сатарова, его адвокат Бахтиёр Набиев и Дмитрий Саттаров.



По итогам рассмотрения дела Дмитрий Саттаров признан виновным по части 2 статьи 109 (Умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности) Уголовного кодекса Узбекистана, освобождён от наказания по статье 70 УК (Освобождение от наказания в силу утраты лицом общественной опасности).

Г. Р. признан виновным по статье 105 части 1 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК и приговорён к 2 годам и 6 месяцам исправительных работ — в течение этого срока у него будут удерживать 20% от зарплаты в пользу государственного бюджета. Кроме того, суд обязал взыскать с Г. Р. 61 млн 974 тысяч сумов в качестве компенсации материального ущерба, который понёс Дмитрий в связи с лечением перелома позвоночика.

Семья Саттаровых приговором недовольна. Адвокат и мать Дмитрия намерены добиться снятия обвинений с Дмитрия, для этого они обратятся в суд апелляционной инстанции.