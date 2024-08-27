Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей завершил расследование в отношении цементного завода Shangfeng-Bridge of Friendship в Андижанской области. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

В июле комитет возбудил антидемпинговое дело против компании. Несколько цементных заводов Ферганской долины обратились с жалобой на Shangfeng-Bridge of Friendship, утверждая, что компания продаёт продукцию на внутреннем рынке по ценам ниже себестоимости, что поставило их на грань банкротства.

По результатам изучения установлено, что в период с марта по июль текущего года было реализовано 122,7 тысячи тонн цемента, который должен были реализовать через биржевые торги. Вместо этого продукцию продали по прямым контрактам, что противоречит установленным требованиям.

Кроме того, 2700 тонн цемента реализовано по ценам, превышающим средние биржевые котировки, что привело к получению необоснованного дохода в размере 81,1 млн сумов. Комитет расценил эти действия как недобросовестная конкуренция.

Специальная комиссия комитета приняла решение оштрафовать компанию на 4,9 млрд сумов за демпинг (продажа продукции по искусственно заниженной цене) и ограничение конкуренции во время биржевых торгов. Shangfeng-Bridge of Friendship обязали устранить выявленные нарушения, а также предотвратить их повторение в будущем.

Документы, касающиеся расчёта налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль при реализации высоколиквидной и монопольной продукции (цемента) на основании прямых контрактов, переданы в налоговый орган.

О планах создать два цементных завода в Булакбашинском районе Андижанской области стоимостью 500 млн долларов сообщалось в октябре 2023 года. Тогда хоким области Шухрат Абдурахманов заявлял, что предприятия смогут экспортировать продукцию на 20 млн долларов в год и заместить 15 млн долларов импорта.

Shangfeng — Bridge of Friendship запущен в конце апреля, мощность — 2,5 млн тонн цемента в год. Его учредителями являются китайские Zhejiang Shangfeng Building Materials (29%), Conch International Holdings Hong Kong Limited (51%) и местная Jo’ydam Ta`mir Qurilish (20%).

Второй завод West China Cement с аналогичной мощностью открылся в мае.