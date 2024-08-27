Власти Узбекистана и США договорились о судьбе военных самолётов и вертолётов, которые были перегнаны из Афганистана на территорию Узбекистана в августе 2021 года. Об этом Kun.uz сообщил посол США в Ташкенте Джонатан Хеник.

Отвечая на вопрос, переходит ли авиатехника Узбекистану, дипломат сообщил: «Да, будет в Узбекистане. Да, это уже официально».

По его словам, стороны уже «реализуют совместную программу».

Посол напомнил, что «эта техника никогда не была афганской, она была американской». «Они (армия Афганистана — ред.) использовали её, но мы всегда были владельцами», — указал дипломат.

Ранее в этом месяце компания Sierra Nevada Corporation из США получила контракт на восстановление шести самолётов Pilatus PC-12 для Узбекистана, которые были в числе авиатехники, перешедшей границу Узбекистана.

Сумма проекта составляет 64,2 млн долларов. Работы планируется завершить в августе 2027 года. Контракт будет реализован в рамках программы зарубежных военных продаж США (Foreign Military Sales).

В октябре прошлого года посол США отмечал, что стороны продолжают переговоры о судьбе более 45 военных самолётов и вертолётов.

Военная техника ВВС Афганистана в аэропорту Термеза, 16 августа 2021 года. Фото: CSIS.

Соединённые Штаты и их союзники в рамках 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. В дни захвата Кабула «Талибаном» в августе 2021 года воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. В сентябре и ноябре того года пилоты были перевезены а ОАЭ, а затем в США.

Временное правительство Афганистана неоднократно настаивало на том, что воздушные судна являются собственностью Афганистана. Власти Узбекистана заявляли, что самолёты и вертолёты являются собственностью США и не могут быть возвращены.

В сентябре 2022 года издание Politico сообщило, что власти США могут передать Узбекистану и Таджикистану часть своих военных самолётов и вертолётов, доставленных из Афганистана, в рамках мероприятий по «углублению отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».