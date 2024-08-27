Азербайджанская компания Agalarov Development планирует построить жилой комплекс и гостиницу в Мирабадском районе в центре Ташкента. Эти объекты были в числе проектов, которые запустили президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев 23 августа.

Стоимость проекта оценивается в 133 млн долларов. В хокимияте столицы уточнили «Газете.uz», что объект расположится на территории бывшего военного суда на улице Яхё Гулямова, рядом с военной прокуратурой и напротив Food Mall. Сейчас на этом месте находится Главный операционный филиал банка НБУ.

Пресс-служба компании сообщила, что комплекс будет состоять из нескольких высотных башен в 21 этаж и главной башни в 27 этажей.





Проект выполнен в формате «премиального апарт-отеля» на 750 апартаментов. На территории предусмотрена «продуманная инфраструктура, удобный паркинг и озеленённый внутренний двор».

Площадь участка составляет 1,98 га, общая площадь зданий — 90 тысяч кв. м, пригодная для аренды площадь — 60 тысяч кв. м. При этом 5400 кв. м займут торгово-сервисные пространства, гастрономические проекты и большой фитнес-центр.

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов (также певец и народный артист Азербайджана Emin) сообщил, что активная фаза строительства запускается уже в сентябре. Планируемый срок реализации проекта — не более трёх лет, отметил он.