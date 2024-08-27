Азиатский банк развития (АБР) запустил новую стратегию партнёрства со страной для Узбекистана на период 2024—2028 годов, которая будет поддерживать реформы в стране по преобразованию в зелёную и инклюзивную экономику, сообщила пресс-служба банка.

В рамках новой пятилетней стратегии АБР будет сотрудничать с правительством Узбекистана для содействия переходу страны к зелёной экономике, поддержки развития и конкурентоспособности частного сектора, а также стимулирования инвестиций в человеческий капитал.

Стратегия соответствует приоритетам правительства, изложенным в долгосрочном плане развития страны «Узбекистан-2030», отмечается в сообщении.





«Новая стратегия партнёрства АБР для Узбекистана окажет поддержку стране в достижении её стратегических целей по переходу к зелёной экономике к 2030 году, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — АБР по-прежнему привержен оказанию помощи стране в поддержании устойчивого экономического роста и сокращении бедности даже в условиях внешних глобальных и региональных потрясений».

Новая стратегия предусматривает меры АБР в ряде секторов, включая энергетику, управление государственным сектором, финансы, транспорт, сельское хозяйство и управление природными ресурсами, а также городское развитие. Банк также поддержит развитие образования и социальной защиты.

«АБР мобилизует свои суверенные операции и операции в частном секторе в стране наряду с политическим диалогом и инновационными решениями для достижения стратегических целей нового партнёрства», — отметила директор постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа.

Для поддержки благоприятных условий для расширения роли частного сектора в экономике АБР усилит макроэкономические и фискальные реформы, а также трансформацию и подготовку государственных предприятий к приватизации, говорится в сообщении банка.

Кроме того, АБР будет поддерживать участие частного сектора в экономическом развитии, в том числе посредством совершенствования внутренних финансовых рынков и инвестиций в инфраструктуру.

АБР, как ожидается, увеличит поддержку частного сектора посредством прямого несуверенного финансирования и государственно-частного партнерства.

Для достижения целей Узбекистана по развитию человеческого капитала к 2030 году поддержка АБР будет сосредоточена на повышении качества, инклюзивности и актуальности образования и развития навыков по всей стране, расширении доступа к медицинским и социальным услугам, в том числе путём поощрения более широкого участия частного сектора, а также усилении социальной защиты наиболее уязвимых слоёв населения.

В соответствии со своим стратегическим сдвигом в сторону операций в частном секторе АБР будет расширять партнёрские отношения по софинансированию и диалог с местными и международными компаниями, инвесторами и бизнес-ассоциациями. АБР также продолжит плодотворное партнёрство с организациями гражданского общества в борьбе с изменением климата, инвестировании в людей, отстаивании гендерного равенства и поддержке уязвимых групп.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, и с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 12.5 млрд долларов.