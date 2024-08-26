В Карманинском районе Навоийской области на площади почти 1100 га в махаллях «Фаровон» и «Ёшлик» началось строительство городка Новый Навои. В церемонии закладки камня 18 августа принял участие хоким области Нормат Турсунов и другие руководители.





Проект реализуется в рамках постановления президента от 2 августа 2018 года о мерах по созданию современных деловых центров Business City на территории Узбекистана.

На его реализацию выделяется 1097,6 га земельной площади, которая из Карманинского района переходит в состав Навои. Для этого 892 га сельскохозяйственных земель переводятся в категорию земель несельскохозяйственного назначения.

На первом этапе строительные работы пройдут на территории 450 га.

Начальник Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Акбар Ниязов сообщил, что для реализации проекта было создано государственное учреждение «Дирекция делового центра города Новый Навои».

«На этом земельном участке планируется поэтапно построить город Новый Навои и парк „Новый Узбекистан“. Город представляет собой инфраструктуру, состоящую из крупных современных коммерческих и жилых зданий, в том числе парка „Новый Узбекистан“ и аллеи для культурного отдыха, новых зданий Навоийского государственного педагогического института (кампусного типа) и других социальных объектов, высотных жилых домов, объектов предпринимательства и предприятия, бытовые услуги, а также строительство объектов бытового обслуживания. Также будут построены библиотека, искусственное озеро и ремесленные мастерские», — рассказал он.

Как сообщили «Газете.uz» в Дирекции делового центра Нового Навои, в целом на территории городка планируется построить 551,6 тысячи кв. м жилого фонда (5−16-этажные дома), школы на 4170 мест, детские сады на 1620 мест, поликлиники на 285 мест, культурные объекты на 1150 мест, парк «Новый Узбекистан» на площади 50 га, 2 аллеи, 8917 парковочных мест, 18 км автомобильных дорог, 20 км водопроводных, 6,6 км канализационных, 18 км электро- и 16 км газовых сетей.

На финансирование строительства социальных объектов планируется выделить примерно 120 млрд сумов из республиканского и местного бюджетов, на жилой фонд и торгово-бытовые пункты — 3,3 трлн сумов за счёт средств предпринимателей и населения, а также кредитов банков, на инженерные коммуникации — 176 млрд сумов за счёт средств работающих в этой сфере предприятий, местного бюджета и средств, поступивших от аукционных торгов на земли.

Срок реализации проекта — до 2040 года. Проекты реализации второго (259 га) и третьего (204 га) этапов будут разработаны до конца 2024 года. На платформе e-auksion.uz на продажу выставлено около 20 лотов.

Концепцию парка «Новый Узбекистан» разработала турецкая компания Mdesing Outdoor Factory.

На территории 50 га махалли «Фаровон» расположатся стела, отображающая 7 стратегий развития Узбекистана, амфитеатр, искусственное озеро и фонтан, крытый бассейн, крытый спортивный зал, библиотека, рестораны и кафе, велодорожки, детские площадки, ремесленные мастерские, ювелирный рынок, смотровая терраса, торгово-развлекательные зоны, зоны для скейтбордов, парковки, зоны выставки растений, зоны обучения дорожному движению.

В парке будет также Dark Ride на тему золотого рудника — крытый аттракцион, на котором пассажиры на борту управляемых транспортных средств путешествуют по специально освещённым сценам, раскрывающим виды геологоразведки и добычи золота (Навоийская область — главный золотодобывающий регион Узбекистана).