В Иордании завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходил с 19 по 25 августа, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В соревнованиях по вольной борьбе Улугбек Рашидов в весовой категории до 48 кг завоевал золотую медаль. Узбекистанец одолел своих соперников с явным преимуществом. Финал с иранцем Амираббасом Ализаде завершился досрочно — через 1 минуту 47 секунд, а победу завоевал Рашидов со счётом 11:0.
Бронзовые медали завоевали Чингис Сарыглар из России и Генри Асликян из США.
Напомним, в греко-римской борьбе сборная Узбекистана заняла второе место в командном зачёте, завоевав шесть медалей — одну серебряную и пять бронзовых. В зачёте по вольной борьбе страна расположилась на 12-м месте.
Итоговые результаты
Золотая медаль:
- Улугбек Рашидов (вольная борьба, -48 кг)
Серебряная медаль:
- Хусниддин Абдукаримов (греко-римская борьба, -48 кг)
Бронзовая медаль:
- Умиджон Каромов (греко-римская борьба, -45 кг)
- Сардор Холмурзаев (греко-римская борьба, -55 кг)
- Фаррух Юлдошев (греко-римская борьба, -60 кг)
- Бехрузбек Валиев (греко-римская борьба, -71 кг)
- Фахрикамол Комилжонов (греко-римская борьба, -92 кг)