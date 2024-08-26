В Иордании завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходил с 19 по 25 августа, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В соревнованиях по вольной борьбе Улугбек Рашидов в весовой категории до 48 кг завоевал золотую медаль. Узбекистанец одолел своих соперников с явным преимуществом. Финал с иранцем Амираббасом Ализаде завершился досрочно — через 1 минуту 47 секунд, а победу завоевал Рашидов со счётом 11:0.

Бронзовые медали завоевали Чингис Сарыглар из России и Генри Асликян из США.

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Напомним, в греко-римской борьбе сборная Узбекистана заняла второе место в командном зачёте, завоевав шесть медалей — одну серебряную и пять бронзовых. В зачёте по вольной борьбе страна расположилась на 12-м месте.

Итоговые результаты

Золотая медаль:

  • Улугбек Рашидов (вольная борьба, -48 кг)

Серебряная медаль:

  • Хусниддин Абдукаримов (греко-римская борьба, -48 кг)

Бронзовая медаль:

  • Умиджон Каромов (греко-римская борьба, -45 кг)
  • Сардор Холмурзаев (греко-римская борьба, -55 кг)
  • Фаррух Юлдошев (греко-римская борьба, -60 кг)
  • Бехрузбек Валиев (греко-римская борьба, -71 кг)
  • Фахрикамол Комилжонов (греко-римская борьба, -92 кг)