В Иордании завершился чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет, который проходил с 19 по 25 августа, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В соревнованиях по вольной борьбе Улугбек Рашидов в весовой категории до 48 кг завоевал золотую медаль. Узбекистанец одолел своих соперников с явным преимуществом. Финал с иранцем Амираббасом Ализаде завершился досрочно — через 1 минуту 47 секунд, а победу завоевал Рашидов со счётом 11:0.

Бронзовые медали завоевали Чингис Сарыглар из России и Генри Асликян из США.

Напомним, в греко-римской борьбе сборная Узбекистана заняла второе место в командном зачёте, завоевав шесть медалей — одну серебряную и пять бронзовых. В зачёте по вольной борьбе страна расположилась на 12-м месте.

Итоговые результаты

Золотая медаль:

Улугбек Рашидов (вольная борьба, -48 кг)

Серебряная медаль:

Хусниддин Абдукаримов (греко-римская борьба, -48 кг)

Бронзовая медаль: