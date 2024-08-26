В понедельник и вторник по Узбекистану сохранится сохранится сухая и тёплая погода, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах +32…+35 градусов, по югу — до +36…+38 градусов.

В середине недели на территорию страны начнётся заток относительно прохладного воздуха и температурный фон понизится на 2−3 градуса.

В среду и четверг в дневные часы температура будет в пределах +27…+30 градусов, по югу — до +35 градусов. Ночью и ранним утром ожидается понижение температуры до +17…+20 градусов.

В пятницу начнётся постепенный рост температуры, который продолжится и в выходные дни. Дневная температура вновь повысится до +30…+35 градусов.

28 августа в отдельных районах Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областей возможны кратковременные дожди. 28−29 августа кратковременные грозовые дожди возможны по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах.

Ветер восточный с переходом на западный 9−14 м/с, 28 августа местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается преобладание погоды без осадков, лишь 28 августа возможен небольшой кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 10−12 м/с.

Преобладающая температура ночью составит +15…+20 градусов, днём 26−27 августа — +30…+33 градусов, 28−29 августа — +27…+30 градусов.