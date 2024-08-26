Утром 26 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Под атаку попали 15 областей страны, включая Киевскую, Львовскую, Харьковскую, Одесскую и Днепропетровскую. Целью ударов стала энергетическая инфраструктура, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После обстрела по всей Украине возникли проблемы с электроснабжением. «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света, «Укрзалізниця» — о задержке движения поездов.

На правом берегу Киева возникли перебои с водоснабжением, несколько районов города остались без света. Повреждения получила также Киевская ГЭС.

«Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни „шахедов“», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении.

По его словам, удары были нацелены на критическую гражданскую инфраструктуру, а энергетическому сектору нанесён «большой ущерб». Он отметил, что есть погибшие и десятки пострадавших.

В Министерстве обороны России подтвердили, что в понедельник утром нанесли «массированный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины». В заявлении военного ведомства утверждается, что «все цели были поражены».