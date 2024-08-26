За первые семь месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 36,8 млрд долларов, что на 1,86 млрд долларов, или на 5,3%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из доклада Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Рост торговли в годовом исчислении замедлился (в том числе и экспорта, и импорта). Для сравнения: в январе-июле 2023 года торговый оборот вырос на 23,3% год к году.

Экспорт с учётом золота сократился на 1,1% (в январе-июле 2023 года был рост на 31%) — до 14,79 млрд долларов. При этом экспорт без учёта немонетарного золота ускорился на 10,9% — до 10,59 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года рост составлял 10,4%).

Импорт вырос на 10,1% — до 22,05 млрд долларов (за первые семь месяцев 2023 года — на 18,1%). Доля импорта во внешнеторговом обороте выросла с 57,2% до 59,9%.

Торговое сальдо увеличилось с 5,07 млрд до 7,26 млрд долларов.

Снижение экспорта объясняется сокращением поставок золота на четверть. Если за семь месяцем прошлого года было поставлено за границу драгметалла на 5,64 млрд долларов, то с начала этого года — на 4,19 млрд долларов (-25,6%).

Узбекистан увеличил за этот период экспорт овощей на 16,5% — до 801,9 млн долларов, мяса и мясопродуктов — 20,4 млн долларов (+13,1 раза), молочных продуктов и яиц — 19,3 млн долларов (+2 раза), нефти и нефтепродуктов — 399,9 млн долларов (+2,8 раза), электричества — 68,6 млн долларов (+45,3%), неорганических химических веществ — 516,2 млн долларов (+77,3%), удобрений — 184 млн долларов (+19,3%), цветных металлов — 862,5 млн долларов (+6,5%), прочего транспортного оборудования — 112 млн долларов (+4,3 раза), машин, предназначенных для конкретных отраслей, — 52,4 млн долларов (+65,4%).

При этом сократились поставки зерновых и продуктов из них — 195,6 млн долларов (-30,4%), напитков — 29 млн долларов (-34,3%), чугуна и стали — 124 млн долларов (-8,2%), автомобилей, в том числе запчастей, — 199,5 млн долларов (-23,3%).

Поступления от туризма выросли сразу на 41,4% — с 1,23 млрд до 1,75 млрд долларов. Доля туризма в экспорте услуг выросла с 42,1% до 47,1%. Раньше большая часть приходилась на транспортные услуги, поступления от которых растут чуть медленнее, — 1,4 млрд долларов (+11,3%).

Экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг увеличился на 57,8% — с 189,5 млн до 299,1 млн долларов.

Экспорт текстильной продукции снизился на 4,4% — до 1,78 млрд долларов.

Узбекистан постепенно возвращается к объёмам прошлогоднего экспорта газа. С начала года заграничные поставки достигли 323,1 млн долларов, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (341,9 млн долларов). В январе этот показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов, в июне — 181,5 млн.

Импорт газа достиг 983,7 млн долларов, что почти в 5 раз больше показателя семи месяцев 2023 года. В мае объём импорта составил 180,4 млн долларов, в июне — 166,3 млн долларов, в июле — 174,2 млн долларов.

Импорт сахара, сахарных изделий и мёда вырос на 12,5% — до 367 млн долларов, овощей и фруктов — 254,1 млн долларов (+30%), мяса и мясопродуктов — на 242 млн долларов (+41,3%), живых животных — 61,1 млн долларов (+46,5%), кофе, чая, какао и пряностей — 223,8 млн долларов (+12,7%), напитков — 103,2 млн долларов (+48%), корма для животных — 159,1 млн долларов (+24,4%).

Также выросли поставки в Узбекистан нефти и нефтепродуктов — 1,3 млр долларов (+29,7%), медицинской и фармацевтической продукции — 1,05 млрд долларов (+24,6%, стоит учесть подорожание лекарств из-за отмены льгот на НДС, что могло привести к увеличению импорта в стоимостном выражении), энергогенераторных машин и оборудования — 629,7 млн долларов (+1,5 раза), электрических машин, аппаратов и других приборов — 1,34 млр долларов (+1,6 раза), машин для обработки металлов — 182,7 млн долларов (+1,4 раза),

При этом упал импорт автомобилей, включая запчасти, — 1,86 млрд долларов (-20,2%).





Источник: Агентство статистики.

Торговля с Китаем стала замедляться (-0,007%) — с 6,899 млрд долларов до 6,85 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года был рост на 30,%), в основном за счёт падения узбекистанского экспорта — с 1,53 млрд до 1,17 млрд долларов (-23,3%). При этом импорт из Китая в Узбекистан вырос на 5,7%.

Рост товарооборота с Россией ускорился до 29% — с 5,27 млрд до 6,8 млрд долларов (за январь-июль прошлого года рост составлял 8,4%). Растёт и экспорт, и импорт между странами.

С Казахстаном торговля продолжает сокращаться — с 2,49 млрд до 2,27 млрд долларов (-8,6%). Узбекистанский экспорт снизился до 735,4 млн долларов (-8,9%), а импорт из Казахстана — 1,54 млрд долларов (-8,5%).

Сократилась торговля с Кыргызстаном (-29,9%), Таджикистаном (-10,5%), Турцией (-8,9%), Южной Кореей (-6,3%), Германией (-1,3%), Бразилией (-31,4%).

В то же время увеличился товарооборот с Туркменистаном, Францией, Афганистаном, США, Индией, Литвой и другими.





Доля Китая во внешней торговле Узбекистана составляет 18,6%, России — 18,5%, Казахстана — 6,2%, Турции — 4,6%, Республики Корея — 3,2%. Для сравнения, в январе-июле 2023 года доли были распределены следующим образом: КНР (19,7%), Россия (15,1%), Казахстан (7,1%), Турция (5,3%), Республика Корея (3,6%).