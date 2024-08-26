Компания Telegram прокомментировала задержание её основателя и CEO Павла Дурова властями Франции.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», — говорится в заявлении.

«CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — отметили в компании.

Почти 1 миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации, напомнили в компании и выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа по прилёте во Францию из Азербайджана. По данным французских СМИ, власти страны подозревают его в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями.

В июне Павел Дуров приезжал в Узбекистан на несколько дней. Он отмечал, что гордится популярностью Telegram в стране, где им пользуется более 70% населения и практически весь бизнес. Источники «Газеты.uz» сообщали, что Павел Дуров обсуждал с властями открытие Telegram-банка, а также легализацию Toncoin.