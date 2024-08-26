В Самарканде в понедельник открылся 13-й по счёту международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), проводимый под эгидой ЮНЕСКО. Форум не проводился пять лет из-за пандемии коронавируса.

Открывая мероприятие на площади Регистан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что сегодня фестиваль по своей сути и значению стал фестивалем «Мелодии мира»: если в первом фестивале в 1997 году участвовали представители 31 страны, то в этом году участники представляют почти 80 государств всех континентов.

«Благодаря нашему форуму сформировавшиеся на древнем Востоке музыкальные ценности завоевали широкое международное признание. Фестиваль открыл имена десятков талантливых певцов и музыкантов, одарённых молодых людей, подарил им крылья для полёта, придал их творчеству силу и вдохновение», — отметил президент.





Он напомнил, что развитие мирных, дружественных и партнёрских отношений с разными государствами является важнейшим принципом внешней политики Нового Узбекистана. И «Шарк тароналари», как и международные фестивали искусства макома, бахши, ремесленничества, фольклорный и танцевальный фестивали «Буюк ипак йули» и «Лязги», Ташкентский международный кинофестиваль и другие являются «своего рода обращённым к человечеству благородным призывом Узбекистана к миру и согласию, дружбе и сплочённости», заявил Шавкат Мирзиёев.

«В настоящее время этот призыв имеет чрезвычайно важное значение. Сегодня на наших глазах формируется совершенно новая, нестабильная и напряжённая геополитическая и геоэкономическая архитектура мира. Между разными странами усиливаются конфликты и противостояние, нарастает недоверие. Внутри обществ проявляется духовный кризис. В нынешнее тревожное время все сложнее сохранять исконные и гуманистические ценности. В такой непростой ситуации истинное искусство, музыка и литература, берущие начало от священных истоков, воспевающие идеалы гуманизма, должны выйти на арену жизнеутверждающей силой, несущей людям мир и добро, преодолевая границы времени и пространства», — подчеркнул глава государства.

«Путь, который мы выберем сегодня, определит наше будущее. Только в мире и дружбе этот древний мир будет жить и процветать. Согласие между людьми, народами и странами укрепляется в первую очередь благодаря вам, творческим деятелям, вашему единодушию и сплочённости, культурному сотрудничеству», — отметил он.





«Посмотрите, как гордо реют флаги над этой величественной площадью! Вы видите здесь символы многих стран и народов. Вся палитра красок, отражённая в них, мелодии и песни, которые вы услышите на фестивале, созвучны благородным мечтам и устремлениям, живущим в душе каждого из нас. Не это ли свидетельство общности корней и происхождения всего человечества?» — спросил Шавкат Мирзиёев.





Президент выразил сожаление, что многие уникальные мелодии зачастую звучат лишь на «Шарк тароналари», и предложил проводить большие концерты с участием победителей и призёров фестиваля на известных зарубежных сценах.

Он также выступил с инициативой создать международный клуб друзей «Шарк тароналари», чтобы расширить масштабы и повысить привлекательность фестиваля.





В рамках фестиваля состоится международная конференция «Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации».