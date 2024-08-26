Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров все ещё находится под стражей во Франции. Расследованием его дела занимаются Национальное управление по борьбе с киберпреступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщает Reuters со ссылкой на представителя французской полиции.
Дуров обвиняется в бездействии в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram, уточняет агентство.
Задержание Дурова также прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остаётся за судьями», — написал он.
Макрон отметил, что Франция «глубоко привержена свободе слова и коммуникациям, инновациям и предпринимательству». «Так будет и дальше», — добавил он, подчеркнув, что обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.
- 39-летний Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. СМИ писали, что власти Франции подозревают его в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями. В Telegram назвали абсурдными утверждения, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.