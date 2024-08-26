Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров все ещё находится под стражей во Франции. Расследованием его дела занимаются Национальное управление по борьбе с киберпреступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщает Reuters со ссылкой на представителя французской полиции.

Дуров обвиняется в бездействии в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram, уточняет агентство.

Задержание Дурова также прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остаётся за судьями», — написал он.

Макрон отметил, что Франция «глубоко привержена свободе слова и коммуникациям, инновациям и предпринимательству». «Так будет и дальше», — добавил он, подчеркнув, что обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью.