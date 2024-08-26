Россия направит Узбекистану наборы тест-систем для определения оспы обезьян, произведённые научным центром «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

26 августа по инициативе Роспотребнадзора состоялось внеочередное заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В заседании приняли участие главные государственные санитарные врачи Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Также для участия были приглашены руководители уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия Таджикистана и Узбекистана.

На встрече обсуждалась ситуация, связанная с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения по оспе обезьян. По мнению членов совета, риск распространения оспы обезьян в странах — членах ЕАЭС, Таджикистане и Узбекистане оценивается как низкий.

Все страны евразийского региона усилили меры санитарно-карантинного контроля на границе.

«Партнёры обратились к российской стороне с просьбой предоставить тест-системы для определения оспы обезьян, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ „Вектор“ Роспотребнадзора. Первые наборы тест-систем уже на текущей неделе будут доставлены в Узбекистан», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

Это уже второй раз за два года, когда ВОЗ объявляет оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Первая глобальная вспышка была зафиксирована в 2022—2023 годы — тогда она была вызвана штаммом, известным как клада IIb. Текущую вспышку вызвал штамм клада Ib, убивающий до 10% заболевших.

Новая эпидемия началась со вспышки в Демократической республике Конго, где погибли 450 человек, а затем распространилась по Центральной и Восточной Африке. Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус объявил, что за первую половину этого года число заболевших уже превысило число случаев за весь прошлый год, и он по рекомендации комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям объявляет новую эпидемию «чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здоровья».

Для предотвращения распространения заболевания рекомендуется:

ограничить поездки в эпидемиологически неблагоприятные по оспе обезьян страны;

в случае вынужденных поездок избегать контакта с дикими животными и грызунами (обезьянами, крысами);

при посещении общественных мест строго соблюдать личную гигиену;

при перемещении вместе с пассажирами с повышенной температурой или сыпью на коже по возможности соблюдать санитарную (социальную) дистанцию, использовать медицинские маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;

использовать медицинские маски в общественном транспорте, после выхода из транспорта обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Большая часть населения Узбекистана, а именно лица, родившиеся до 1980 года, обладают иммунитетом против оспы обезьян, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

«Вероятность проникновения оспы обезьян на территорию нашей республики крайне низка. Это связано с тем, что в европейских странах, где регистрируются случаи заболевания, принимаются меры по изоляции больных и контактировавших с ними, а предпринимаемые противоэпидемические меры показывают полную эффективность», — говорится в сообщении.

Интервью с представителем Санэпидкомитета Рустамжоном Икрамовым об оспе обезьян (на узбекском языке):