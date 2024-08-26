Узбекистан профинансирует строительство медресе «Хайр аль-Мударис Имам Бухари» в Афганистане. Об этом сообщает TOLOnews.

Объект расположится в новом городке на территории Мазари-Шарифа, где прошла церемония закладки первого камня в фундамент будущей религиозной школы.

Отмечается, что стоимость строительства медресе на площади 0,6 га составит 6 млн долларов (около 75,5 млрд сумов). Учебное заведение рассчитано на предоставление религиозного образования 1000 учащимся. По данным новостного агентства Bakhtar, строительство будет проходить под контролем Министерства строительства и ЖКХ Узбекистана.

«Это медресе строится по просьбе губернатора Балха [Нур аль-Хади Абу Идриси]. На этот проект мы выделили год, и к этому времени он будет завершён», — сказал генеральный консул Узбекистана в Мазари-Шарифе Фуркат Назаров.

По словам Забихуллы Нурани, главы Управления информации и культуры Балха, это будет самая большая религиозная школа в Афганистане.

TOLOnews.

«Создание медресе будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Афганистаном и Узбекистаном», — сказал Абдужалил Шахидхил, руководитель областного управления образования.

Генеральный консул добавил, что в ближайшее время Узбекистан восстановит образовательные и деловые визы для граждан Афганистана.

На днях крупная делегация Узбекистана во главе с премьер-министром посетила Афганистан. Стороны договорились довести торговлю до 3 млрд долларов. С 1 октября вступит в силу соглашение о преференциальной торговле между странами, за счёт чего импортные пошлины на 14 различных товаров будут отменены.