Самолёт А320 частной авиакомпании Qanot Sharq, выполнявший рейс HH572 по маршруту «Стамбул-Самарканд», вечером в понедельник совершил экстренную посадку в аэропорту небольшого города Мерзифон в северной турецкой провинции Амасья. Об этом пишут турецкие СМИ.

Как свидетельствуют данные сервиса FlighRadar24, менее чем через час после взлёта экипаж подал сигнал о нештатной ситуации на борту, и самолёт (регистрационный номер UK32031) начал снижение.

Haberler Ozel пишет, что причиной стало падение давления в салоне. Самолёт, на борту которого находилось 152 человека (другие СМИ пишут о 149 пассажирах и 3 членах экипажа), приземлился благополучно. Пассажиры были размещены в терминале.

Мерзифон находится в 565 км от Стамбула и 325 км от Анкары.

Дополнение

Авиакомпания Qanot Sharq в официальном сообщении отметила, что в ближайшее время организует резервный борт для вывоза пассажиров из Мерзифона в Самарканд.