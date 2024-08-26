Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник одобрила (видео) создание избирательных участков при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в иностранных государствах.

Как сообщает ИА «Дунё», по представлению Министерства иностранных дел в 39 странах будут открыты 56 избирательных участков.

В частности, в 29 странах (Австрия, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Кувейт, Латвия, Малайзия, Оман, Пакистан, Польша, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Украина, Франция, Швейцария, Швеция и Япония) будет действовать по одному участку, в семи странах (Германия, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Турция, Южная Корея) — по два, в двух (Казахстан и Китай) — по три и в России — семь участков.

Парламентские выборы и выборы депутатов в местные кенгаши состоятся 27 октября. Избирательная кампания началась с 26 июля.