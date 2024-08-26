Политика
Президент: «Фестивали музыки и искусства — призыв Узбекистана к миру и согласию»
Фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») вновь зазвучал в Самарканде после пятилетнего перерыва. Шавкат Мирзиёев заявил, что по своей сути и значению форум стал фестивалем «Мелодии мира». Он назвал такие фестивали «благородным призывом Узбекистана к миру и согласию, дружбе и сплочённости».
Участки по выборам депутатов Узбекистана откроются в 39 странах
Участки по выборам депутатов Узбекистана будут действовать в 39 странах. Больше всего их будет в России — семь, Казахстане и Китае — по три. В семи странах откроют по два участка, в 29 странах — по одному.
Государство расширит поддержку институтов гражданского общества
Президент подписал указ о совершенствовании системы государственной поддержки институтов гражданского общества. Изменения предусматривают повышение прозрачности отбора проектов для государственных грантов и социальных заказов, предоставление льгот и другое.
Экономика
Торговля Узбекистана с Китаем стала замедляться, с Россией — ускоряться
Китай остаётся главным внешнеторговым партнёром Узбекистана, хотя объём торговли за январь-июль замедлился. С Россией темп роста ускорился до 29%. Товарооборот снижается с Казахстаном и другими соседями, а также с Турцией, Южной Кореей и Германией. Экспорт сократился из-за снижения торговли золотом.
Fitch — о прогрессе Узбекистана в реформах и управлении, инфляции и госдолге
Fitch Ratings сохранило суверенный рейтинг Узбекистана на уровне «ВВ-». Агентство отмечает сравнительно низкий уровень госдолга, высокий рост ВВП и прогресс в реформах. Это уравновешивается низким ВВП на душу населения, слабым, но улучшающимся госуправлением, большой долей государства в экономике.
Общество
Началось строительство городка Новый Навои и парка «Новый Узбекистан». Детали
В Навоийской области на площади почти 1100 га началось строительство городка Новый Навои, который включит в себя жилые и коммерческие здания, университетский кампус, библиотеку, искусственное озеро и другие. На территории 50 га также появится парк «Новый Узбекистан».
Узбекистан профинансирует строительство медресе в Афганистане
В афганском Мазари-Шарифе началось строительство медресе при финансовой поддержке Узбекистана. Стоимость учебного заведения на 1000 человек оценивается в 6 млн долларов.
С середины недели станет прохладнее
Сухая и тёплая погода сохранится по Узбекистану в первой половине недели, днём — +32…+35 градусов. В среду на территорию страны начнётся заток относительно прохладного воздуха, в ряде регионов пройдут дожди, дневная температура понизится до +27…+30 градусов.
Более 30 детей, оставшихся без попечения в России, возвращены в Узбекистан
31 ребёнок, оставшийся без попечения в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Казани и других городах, был возвращён в Узбекистан за последние недели.
Дело Дмитрия Саттарова: Что сказали подсудимые в ходе прений
На заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий Г. Р. сломал позвоночник, завершились прения. Адвокат Саттарова подвергла критике работу органов следствия, обвинения и суда. Г. Р. заявил, что любой родитель встал бы на защиту ребёнка при агрессии собаки.
Россия направит Узбекистану тест-системы для определения оспы обезьян
Роспотребнадзор передаст Узбекистану тест-системы для выявления оспы обезьян. Первые наборы доставят на этой неделе.
Спорт
Борец Улугбек Рашидов стал чемпионом мира по вольной борьбе среди юниоров
Борец вольного стиля из Узбекистана Улугбек Рашидов завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Иордании. Ранее сборная заняла второе место в общекомандном зачёте по греко-римской борьбе.
Мир
Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины
Российская армия выпустила более сотни ракет и дронов по территории Украины, основной удар пришёлся по объектам энергетики. Украинский президент Владимир Зеленский назвал обстрел одним из крупнейших за время войны и отметил, что энергосектору страны нанесён «большой ущерб».
Павел Дуров обвиняется в бездействии в отношении финансовых и киберпреступлений в Telegram — Reuters
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в бездействии в отношении финансовых и киберпреступлений, совершаемых в Telegram. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова в Париже произошло в рамках судебного расследования и «ни в коем случае не политическое решение».
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