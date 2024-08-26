Политика

Фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») вновь зазвучал в Самарканде после пятилетнего перерыва. Шавкат Мирзиёев заявил, что по своей сути и значению форум стал фестивалем «Мелодии мира». Он назвал такие фестивали «благородным призывом Узбекистана к миру и согласию, дружбе и сплочённости».

Участки по выборам депутатов Узбекистана будут действовать в 39 странах. Больше всего их будет в России — семь, Казахстане и Китае — по три. В семи странах откроют по два участка, в 29 странах — по одному.

Президент подписал указ о совершенствовании системы государственной поддержки институтов гражданского общества. Изменения предусматривают повышение прозрачности отбора проектов для государственных грантов и социальных заказов, предоставление льгот и другое.

Экономика

Китай остаётся главным внешнеторговым партнёром Узбекистана, хотя объём торговли за январь-июль замедлился. С Россией темп роста ускорился до 29%. Товарооборот снижается с Казахстаном и другими соседями, а также с Турцией, Южной Кореей и Германией. Экспорт сократился из-за снижения торговли золотом.

Fitch Ratings сохранило суверенный рейтинг Узбекистана на уровне «ВВ-». Агентство отмечает сравнительно низкий уровень госдолга, высокий рост ВВП и прогресс в реформах. Это уравновешивается низким ВВП на душу населения, слабым, но улучшающимся госуправлением, большой долей государства в экономике.

Общество

В Навоийской области на площади почти 1100 га началось строительство городка Новый Навои, который включит в себя жилые и коммерческие здания, университетский кампус, библиотеку, искусственное озеро и другие. На территории 50 га также появится парк «Новый Узбекистан».

В афганском Мазари-Шарифе началось строительство медресе при финансовой поддержке Узбекистана. Стоимость учебного заведения на 1000 человек оценивается в 6 млн долларов.

Сухая и тёплая погода сохранится по Узбекистану в первой половине недели, днём — +32…+35 градусов. В среду на территорию страны начнётся заток относительно прохладного воздуха, в ряде регионов пройдут дожди, дневная температура понизится до +27…+30 градусов.

31 ребёнок, оставшийся без попечения в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Казани и других городах, был возвращён в Узбекистан за последние недели.

На заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому во время прогулки с собакой прохожий Г. Р. сломал позвоночник, завершились прения. Адвокат Саттарова подвергла критике работу органов следствия, обвинения и суда. Г. Р. заявил, что любой родитель встал бы на защиту ребёнка при агрессии собаки.

Роспотребнадзор передаст Узбекистану тест-системы для выявления оспы обезьян. Первые наборы доставят на этой неделе.

Спорт

Борец вольного стиля из Узбекистана Улугбек Рашидов завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Иордании. Ранее сборная заняла второе место в общекомандном зачёте по греко-римской борьбе.

Мир

Российская армия выпустила более сотни ракет и дронов по территории Украины, основной удар пришёлся по объектам энергетики. Украинский президент Владимир Зеленский назвал обстрел одним из крупнейших за время войны и отметил, что энергосектору страны нанесён «большой ущерб».

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в бездействии в отношении финансовых и киберпреступлений, совершаемых в Telegram. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова в Париже произошло в рамках судебного расследования и «ни в коем случае не политическое решение».

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