В Юнусабадском уголовном суде по уголовным делам 22 августа продолжились прения по делу Дмитрия Саттарова, которому в декабре 2023 года прохожий сломал позвоночник, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, 18-летнему Дмитрию во время прогулки с собакой 40-летний Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец Саттарова проявил агрессию в сторону его ребёнка. Уголовное дело возбуждено в отношении обоих участников инцидента. У Г. Р. был обнаружен закрытый перелом костей носа. Он утверждает, что нос ему сломал Дмитрий. Г. Р. предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана. Дмитрию Саттарову — по части 2 статьи 109 УК (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности).

Адвокат Саттарова Виктория Шмарковская начала своё выступления с критики органов государственного обвинения из-за отсутствия в зале суда прокурора по этому делу Хасана Парпиева. Она отметила, что часть выступления адвоката будет относиться именно к нему.

Защитник процитировала статью 23 Уголовно-процессуального кодекса РУз о презумпции невиновности: «Обвиняемый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

«В ходе судебного процесса виновность Дмитрия не была доказана», — заявила адвокат.

Виктория Шмарковская отметила, что в материалах дела можно заметить в отношении её подзащитного обвинительный уклон.

«В ходе всего этого дела были замечены грубые процессуальные нарушения. У следователя было нежелание объективной оценки произошедшего, судя по допросу свидетеля Азатулиной. Следователь склонял к той версии, которая у него сложилась», — добавила адвокат.

Она продолжила, что в ходе суда об этом нарушении упоминалось, но прокурор никак не отреагировал на это. Желание прокурора Хасана Парпиева переквалифицировать статью Г. Р. с пункта «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) на часть 1 статьи 105 (умышленное телесное повреждение, не опасное для жизни в момент причинения, но вызвавшее длительное расстройство здоровья продолжительностью более 21 дня, но не свыше четырёх месяцев) с наказанием в виде 3 лет исправительных работ говорит о том, что орган государственного обвинения защищает Г. Р, сказала Виктория Шмарковская.

«Исправительные работы, которые грозят Г. Р., означают, что обвиняемый останется на прежнем месте своей работы, а каждый месяц в течении трёх лет с его зарплаты будут удерживаться 30%. Это недостаточная мера наказания для Г. Р. Прокурор не учёл отягчающие обстоятельства», — заявила Виктория Шмарковская.

Адвокат отметила, что со стороны Г. Р. проявляется «особый цинизм к Саттарову». За всё время после произошедшего он не раскаялся, не извинился перед её подзащитным, а в ходе судебных заседаний менял свои показания, а также отказался выплачивать материальный ущерб Дмитрию. Показания Г. Р. на допросе опровергнуты свидетелями конфликта Эльмирой Азатулиной и Акмадом Бекпулатовым, добавила защитник.

«Я не удовлетворена и судебным следствием. Суд отклонил комиссионную экспертизу и следственный эксперимент, которые могли бы лучше раскрыть детали событий 17 декабря», — сказала Виктория Шмарковская.

Адвокат Дмитрия упомянула и неточный перевод со стороны переводчиков, предоставленных судом, в ходе судебных заседаний. За время судебного процесса переводчики менялись несколько раз.

В ходе своего выступления Виктория Шмарковская усомнилась в компетентности и Бобуржона Якубова, который проводил судмедэкспертизу Г. Р. Во время опроса судмедэксперт отмечал, что Г. Р. не мог получить перелом носа в результате удара о бордюр при падении вместе с парнем. Виктория Шмарковская зачитала несколько абзацев из медицинской литературы и заявила, что, согласно тексту, такие травмы получить возможно.

К концу выступления Виктория Шмарковская назвала Г. Р. «человеком, который вершил самосуд» и попросила обвинить Г. Р. по пункту «г» части 2 статьи 105.

Дмитрий Саттаров заявил, что инцидент 17 декабря «разделил его жизнь на до и после».

«Я понимаю, что Рахматов мог видеть ситуацию по-своему и действительно хотел защитить своего ребёнка, но почему сразу же нужно было так агрессивно действовать?», — сказал Дмитрий Саттаров.

Он добавил, что надеялся на извинения Г. Р. и помощь с его стороны во время реабилитации, но ему помогли «только чудо и родители».

«Вся проблема в том, что Г. Р. со стороны показалось, что моя собака напала на его ребёнка. Уважаемый суд, решайте этот вопрос не только головой, но и сердцем», — сказал Дмитрий Саттаров

По словам Г. Р., его сын, который стал свидетелем конфликта, теперь боится собак. Г. Р. добавил, что каждый родитель не остался бы в стороне, если бы увидел, как на его ребёнка агрессирует собака. По словам Г. Р., во время конфликта он несколько раз просил Дмитрия успокоиться, но тот не слушал.

Г. Р. коротко повторил свою версию произошедшего. Он усомнился в показаниях Бекпулатова и Азатулиной, заявив: «Одна с Чиланзара, другой с Казахстана. Как они могли оказаться в закрытом дворе? Что они там делали?».

Следующее заседание состоится 26 августа. Ожидается последнее слово подсудимых и приговор.