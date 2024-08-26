Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на совершенствование системы государственной поддержки институтов гражданского общества. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
Указом определены важнейшие шесть направлений государственной поддержки сферы, «служащие повышению роли институтов гражданского общества на нынешнем этапе развития страны», отметил он.
Документом одобрены институциональные изменения в сфере в целях повышения качества и прозрачности отбора достойных проектов для государственных грантов и социальных заказов.
При парламенте будет создан Общественный фонд по поддержке институтов гражданского общества с территориальными подразделениями, чем должна быть обеспечена адресность социальных проектов и искоренена бюрократия. Он будет образован на базе нынешнего Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.
Будет запущена единая электронная платформа, направленная на обеспечение прозрачности всех процессов, связанных с выделением институтам гражданского общества государственных субсидий, грантов и социальных заказов.
Указом внедряются следующие механизмы развития социального партнёрства:
- ежегодное проведение государственными органами конкурсов на социальные заказы;
- государственным органам предоставлено право финансирования инициативных проектов социального партнёрства институтов гражданского общества без проведения конкурсов в размере до 1000-кратного размера БРВ;
- ежегодно Кабинет министров будет принимать отдельную программу по привлечению институтов гражданского общества к исполнению программ социально-экономического развития на основе социального партнерства.
В целях популяризации социально значимых проектов институтам гражданского общества предоставляются следующие льготы:
- в рамках проектов государственных грантов и социальных заказов ставки налога на доходы и социального налога снижены на 50% сроком на 3 года;
- с 1 января 2025 года государственная пошлина за государственную регистрацию объединений лиц с инвалидностью, ветеранов, женщин и детей организаций снижается в 2 раза;
- размер необлагаемых налогом благотворительных средств спонсорских организаций для лиц, нуждающихся в социальной защите, повышен с 15 млн сумов до 34 млн сумов (100-кратный размера БРВ).