Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на совершенствование системы государственной поддержки институтов гражданского общества. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Указом определены важнейшие шесть направлений государственной поддержки сферы, «служащие повышению роли институтов гражданского общества на нынешнем этапе развития страны», отметил он.

Документом одобрены институциональные изменения в сфере в целях повышения качества и прозрачности отбора достойных проектов для государственных грантов и социальных заказов.

При парламенте будет создан Общественный фонд по поддержке институтов гражданского общества с территориальными подразделениями, чем должна быть обеспечена адресность социальных проектов и искоренена бюрократия. Он будет образован на базе нынешнего Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.

Будет запущена единая электронная платформа, направленная на обеспечение прозрачности всех процессов, связанных с выделением институтам гражданского общества государственных субсидий, грантов и социальных заказов.

Указом внедряются следующие механизмы развития социального партнёрства:

ежегодное проведение государственными органами конкурсов на социальные заказы;

государственным органам предоставлено право финансирования инициативных проектов социального партнёрства институтов гражданского общества без проведения конкурсов в размере до 1000-кратного размера БРВ;

ежегодно Кабинет министров будет принимать отдельную программу по привлечению институтов гражданского общества к исполнению программ социально-экономического развития на основе социального партнерства.

В целях популяризации социально значимых проектов институтам гражданского общества предоставляются следующие льготы: