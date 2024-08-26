Из России в Узбекистан за последние недели возвращён 31 несовершеннолетний, оставшийся без попечения, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой.

25 августа на родину были доставлены 9 детей, а до этого — 22 (13 — из Санкт-Петербурга, 9 — из Москвы, 8 — из Новосибирска и 1 — из Казани).

Содействие в этом по запросу детского омбудсмана оказали ответственные структуры РФ, в частности, детский омбудсман, а также МИД и МВД Узбекистана. До отправки в Узбекистан дети временно размещаются в детских учреждениях в регионах России, где они проживают.

Сурайё Рахмонова выразила благодарность детскому омбудсману РФ Марии Львовой-Беловой за оперативное сотрудничество в обеспечении интересов детей.

В середине августа сообщалось о возвращении в Узбекистан 8 детей из Новосибирска (они входят в число этих 31 ребёнка). Эти дети были доставлены из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Владивостока.

В июле из России было возвращено 7 детей, а в апреле — 17.



