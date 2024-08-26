Бывший хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев, назначенный начальником управления благоустройства города 17 августа, освобождён от должности. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что Рахматуллаев уволился «по собственному желанию по состоянию здоровья». Решение о его освобождении от должности подписано 24 августа — спустя неделю после назначения.

В пресс-службе хокимията заявили, что решение не связано с обсуждениями в интернете деятельности Рахматуллаева в качестве хокима Андижана.

Дилмурод Рахматуллаев был назначен хокимом Андижана в 2016 году. До этого работал на разных должностях в сфере народного образования, руководил управлением народного образования Андижанской области.

В декабре 2017 года Дилмурод Рахматуллаев был оштрафован на 30 минимальных размеров зарплаты (5,167 млн сумов) за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами (это произошло 16 октября).

В апреле 2018 года премьер-министр Абдулла Арипов на совещании по вопросам запрета привлечения работников социальной сферы и студентов к полевым и благоустроительным работам заявил, что заместитель хокима Андижанской области Рахмонов и хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев заставляли сотрудников социальной сферы за собственные средства приобретать дорогостоящие цветы и саженцы деревьев, угрожая увольнением.

В июне 2019 года в сети распространилась аудиозапись совещания под председательством хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова. На нем он, в частности, раскритиковал Дилмурода Рахматуллаева, в том числе используя оскорбительные слова.

Спустя месяц Рахматуллаева был освобождён от должности.