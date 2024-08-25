Основатель Telegram Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже под Парижем по прилёте на частном самолёте из Азербайджана, сообщает РБК со ссылкой на французский телеканал TF1.

Правоохранительные органы Франции подозревают Павла Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями.

Павел Дуров находился в списке разыскиваемых лиц Франции. Сообщается, что ему было об этом известно. Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ордер предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена на территорию Франции, отмечает газета Le Parisien.

Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье Павлу Дурову могут быть предъявлены обвинения, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. В 2021 году он получил французское гражданство.

Задержание Павла Дурова — способ активизировать работу правоохранительных органов, продемонстрировать их действия и отпугнуть преступников, которые используют Telegram для своих целей, сообщил источник TF1. Власти также надеются, что это усилит давление на другие европейские страны для получения доступа к зашифрованной переписке в делах о терроризме.

«На своей платформе [Павел Дуров] допустил множество правонарушений и преступлений, не проводя модерацию и не сотрудничая с правоохранительными органами», — сообщил источник телеканала.

После новостей о задержании курс криптовалюты Toncoin, запущенной Telegram, обвалился на 15%.

Пользователи социальных сетей призывают к освобождению Павла Дурова, запустив хэштеги #FreePavel и #FreeDurov. В его поддержку, в частности, выступил основатель Tesla, SpaceX и других компаний и владелец X (Twitter) Илон Маск.

В июне Павел Дуров приезжал в Узбекистан. Он отмечал, что гордится популярностью Telegram в стране, где им пользуется более 70% населения и практически весь бизнес. Источники «Газеты.uz» сообщали, что Павел Дуров обсуждал с властями открытие Telegram-банка, а также легализацию Toncoin.