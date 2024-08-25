Узбекистан и Азербайджан подписали Договор о союзнических отношениях. Документ был подписан во время государственного визита президента Азербайджана в Ташкент. «Буквально за несколько лет нам вместе удалось поднять узбекско-азербайджанские отношения до самого высокого уровня межгосударственного взаимодействия», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент на встрече с предпринимателями в Нукусе озвучил новые меры финансовой поддержки бизнеса. В их числе — увеличение лимита микрокредитов до 300 млн сумов, выделение дополнительных ресурсов для микрофинансовых организаций, развитие рынка факторинговых услуг и исламских финансов.

«Наше будущее — это равные условия игры». Вступление Узбекистана в ВТО — это продуманный и дальновидный выбор, а также неотъемлемая часть реформ, заявил президент. Раньше экономика «в какой-то степени нуждалась в протекции», но, если продолжить идти по этому пути, возможности страны будут ограничены, сказал он на встрече с бизнесменами в Нукусе.

Законопроект о противодействии шуму вернули на доработку. У депутатов возник вопрос касательно понятия «кратковременный шум», на который предлагалось не распространять закон, а также исключения для шумов на массовых мероприятиях, в том числе культурных.

Законодательная палата приняла закон «О государственных секретах». Он заменит действующий закон «О защите государственных секретов» от 1993 года. Документом расширяется перечень информации, не подлежащей засекречиванию.

Водители, лишённые прав, за год совершили 707 ДТП, в них погибли 212 человек, пострадали 546. На встрече нового главы СБДД в Сенате говорилось о необходимости усиления ответственности за нарушения ПДД.

В Узбекистане введут единый порядок регистрации по месту жительства (сейчас особый порядок у столицы). Предлагается также внедрить уведомительную систему регистрации по месту временного пребывания.

У большей населения Узбекистана есть коллективный иммунитет против оспы обезьян, завили в Санэпидкомитете. Население, родившееся до 1980 года, полностью привито от оспы. Сформировавшийся благодаря этому иммунитет защищает и от оспы обезьян и снижает риск широкого распространения этого заболевания, отметили в комитете.

Косплееров забрали в РОВД, решив, что они представители ЛГБТ. В прошлое воскресенье сотрудники ОВД увезли из столичного ТРЦ Riviera более 20 человек после звонка посетителя о сборе там якобы сторонников ЛГБТ. В этот день один из магазинов устраивал праздник в честь своего дня рождения. Среди задержанных были и несовершеннолетние.

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Как жители махалли «Юнус Раджаби» борются против застройки двора. Жители махалли «Юнус Раджаби» в Ташкенте два года борются со строительством 5-этажного офиса в своём дворе. Предполагаемое здание займёт территорию зелёной зоны, пункта сбора отходов и футбольного поля, которое построил один из жителей. Как развивается эта история — смотрите в нашем репортаже.

Как изменится улица Узбекистон овози в Ташкенте. Архитектурное бюро Ludi Architects (Россия) совместно с компанией «Ташкент Инвест» и Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представило проект благоустройства улицы Узбекистон овози на массиве Ц1. «Газета.uz» рассказывает о решениях, которые превратят её в безопасное общественное пространство.