Завтрак в лаваше





Оригинальный и вкусный завтрак, который можно приготовить всего за 15 минут

«Цезарь» в лаваше





Блюдо получается очень сочное и вкусное, а главное — сытное.

Куриный чесночный рулет





Лаваш с курицей в духовке — это идеальное блюдо, легко готовится и подходит для любого случая.

Бургер в лаваше





Готовятся такие «ленивые» бургеры очень быстро и оригинально, а по вкусу не уступают классическому гамбургеру.

Трубочки из лаваша с картофелем





Подавать трубочки можно с любым соусом, кетчупом, который вам нравится и обязательно в горячем виде.

Бейти кебаб





Бейти кебаб — блюдо турецкой кухни, которое привлекает своим аппетитным видом, а также удивительным вкусом.

Ханум из лаваша

Для случаев, когда хочется домашнего ханума, но нет времени возиться с тестом, у нас в копилке имеется рецепт «палочка-выручалочка» —ханум из лаваша.

Трубочки из лаваша с творожной начинкой





Такие трубочки можно взять с собой на пикник, положить детям на завтрак в школу, приготовить в качестве лёгкого перекуса.

Яблочно-клубничный штрудель





В таком штруделе на основе лаваша сочная и ароматная начинка удачно переплетается с хрустящим тестом.