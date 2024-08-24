Завтрак в лаваше
Оригинальный и вкусный завтрак, который можно приготовить всего за 15 минут
«Цезарь» в лаваше
Блюдо получается очень сочное и вкусное, а главное — сытное.
Куриный чесночный рулет
Лаваш с курицей в духовке — это идеальное блюдо, легко готовится и подходит для любого случая.
Бургер в лаваше
Готовятся такие «ленивые» бургеры очень быстро и оригинально, а по вкусу не уступают классическому гамбургеру.
Трубочки из лаваша с картофелем
Подавать трубочки можно с любым соусом, кетчупом, который вам нравится и обязательно в горячем виде.
Бейти кебаб
Бейти кебаб — блюдо турецкой кухни, которое привлекает своим аппетитным видом, а также удивительным вкусом.
Ханум из лаваша
Для случаев, когда хочется домашнего ханума, но нет времени возиться с тестом, у нас в копилке имеется рецепт «палочка-выручалочка» —ханум из лаваша.
Трубочки из лаваша с творожной начинкой
Такие трубочки можно взять с собой на пикник, положить детям на завтрак в школу, приготовить в качестве лёгкого перекуса.
Яблочно-клубничный штрудель
В таком штруделе на основе лаваша сочная и ароматная начинка удачно переплетается с хрустящим тестом.