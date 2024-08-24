На складе одного из производственных цехов на улице Янги Дархон в Янгихаётском районе Ташкента утром в субботу произошёл крупный пожар.

По данным МЧС Узбекистана, сигнал о пожаре поступил в 9:41. Пожарные прибыли на место в 9:48, к 11:07 им удалось локализовать огонь и в 11:28 ликвидировать.

В тушении огня участвовали 19 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники. Пострадавших в результате пожара нет, говорится в сообщении.

На месте ЧП были первый заместитель главы МЧС Санжар Зупаров и руководство УЧС Ташкента.

Сейчас специалисты работают над установлением причин пожара и размера ущерба.