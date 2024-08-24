Инспекция по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа (Узэнергоинспекция) будет передана от Министерства энергетики в ведомственное подчинение Кабинета министров. Это предусмотрено указом президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы государственного контроля в топливно-энергетической отрасли» от 23 августа, сообщило Министерство юстиции.

Узэнергоинспекция становится независимым республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и контроль в топливно-энергетической отрасли.

На Узэнергоинспекцию возложены следующие дополнительные задачи:

внедрение международных стандартов по энергоэффективности и расширение международного сотрудничества в этой сфере;

контроль за внедрением системы управления энергопотреблением (Energy Management System) на всех промышленных предприятиях, ежегодное потребление энергии которых превышает 500 тонн условного топлива;

полная цифровизация процессов осуществления государственного контроля и ведения отчётности в сфере;

выдача квалификационных сертификатов энергоаудиторам и определение минимальных требований по современным измерительным лабораториям.

В структуре центрального аппарата Узэнергоинспекции будут созданы Департамент по повышению энергоэффективности и Управление по цифровизации сферы энергетического надзора с 30 штатными единицами.