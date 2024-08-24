В Ташкенте 2−4 октября состоится IV Всемирная конференция по креативной экономике. Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 23 августа образован организационный комитет по подготовке и проведению конференции во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Рабочим органом оргкомитета определён Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Первая Всемирная конференция по креативной экономике (World Conference on Creative Economy, WCCE) прошла в 2018 году на Бали в Индонезии. В 2021 году она состоялась в Дубае (ОАЭ), в 2022-м — снова на Бали. Мероприятие призвано способствовать развитию международного сотрудничества, подчеркнуть роль творчества в формировании инклюзивной, устойчивой экономики и сместить акцент с ресурсно-ориентированной экономики на экономику знаний.

Тема конференции текущего года: «Инклюзивная креативность: изменившаяся реальность». Она будет посвящена изучению социальных и экономических проблем, возникающих в связи со стремительным развитием технологий, в особенности внедрением искусственного интеллекта.

В рамках конференции состоятся встреча министров в сфере креативной экономики (ministerial meeting), выставка о креативной экономике в мире и Узбекистане, семинары, консультативные встречи, практические занятия, презентации и другие мероприятия.

В дни проведения форума в Ташкенте ожидается открытие арт-резиденций при Центре современного искусства. Состоятся презентации проектов Французского культурного центра, Национального центра реставрации, а также проектов по созданию кластеров креативной экономики в медресе «Абулкосим» и на объекте культурного наследия «Охунгузар».

По итогам конференции фонд совместно с Агентством стратегических реформ должны организацию работу по совершенствованию проекта закона «О креативной экономике» с привлечением участников конференции, международных экспертов, представителей сферы и широкой общественности.

Кроме того, должны быть разработаны проекты Концепции развития креативной экономики в Узбекистане до 2030 года и Государственной программы по её реализации в 2025—2026 годах.

«Газета.uz» ранее писала о встречах по обсуждению проекта закона о креативной экономике.