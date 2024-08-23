На чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров в Иордании, который проходит с 19 по 25 августа, юношеская сборная Узбекистана по греко-римской борьбе завершила своё участие, завоевав одну серебряную и пять бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Серебряную медаль завоевал Хусниддин Абдукаримов в весовой категории до 48 кг. Бронзовых медалей удостоились Сардор Холмурзаев (до 55 кг), Умиджон Каромов (до 45 кг), Фаррух Юлдошев (до 60 кг), Бехрузбек Валиев (до 71 кг) и Фахрикамол Комилжонов (до 92 кг).

Таким образом, сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачёте по количеству очков.