В выходные дни по Узбекистану сохранится сухая и малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха в субботу по большей части территории страны будет в пределах +34…+37 градусов. В восресенье будет немного прохладнее — +30…+33 градусов, по югу — до +35…+37 градусов.

В предгорных и горных районах Наманганской, Ферганской областей 23−24 августа местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно восточного направления 7−12 м/с, в горных районах с усилением до 13−18 м/с.

В Ташкенте к вечеру субботу возможно усиление ветра до 10−12 м/с. Tемпература ночью составит +19…+22 градусов, днём в субботу — +33…+36 градусов, в воскресенье — +31…+33 градусов.