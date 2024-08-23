Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) сообщило о запуске виртуального корреспондента на основе искусственного интеллекта по имени Собира Холдарова.

Она будет зачитывать последние новости на девяти языках — узбекском, английском, русском, французском, арабском, китайском, немецком, испанском и казахском.

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Для создания корреспондента на основе искусственного интеллекта был использован прототип журналистки Дилдоры Абдухалиловой. Проект разработало We Digital Agency.

«Корреспонденту не случайно присвоили имя Собиры Холдаровой. Это была первая женщина — профессиональный журналист в Центральной Азии и Узбекистане», — говорится в сообщении.

Собира Холдарова родилась в 1907 году в городе Чусте Наманганской области в бедной семье. В 1923 году она приехала в Ташкент и два года проучилась в учебном заведении для девушек. Затем продолжила учёбу во Всесоюзном институте журналистики в Москве.

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Вернувшись в Ташкент, она работала в редакциях нескольких газет и журналов. В 1937 году Собиру Холдарову обвинили в «потере классового сознания и связи с интеллектуальным революционным движением», после чего осудили и отправили в тюрьму. 5 декабря 1940 года её приговорили к 10 годам лагерей и отправили в Якутию. Муж Собиры Холдаровой Мумин Усманов был расстрелян 4 октября 1938 года. После приговора суда и высылки её дети Пулат и Манзура были переданы в детский дом.

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В 1955 году она вернулась из тюрьмы. Скончалась в 1984 году. Её сын Пулат Усманов сражался на фронтах Второй мировой войны, получил ранение. Дочь Манзура Усманова — доктор физико-математических наук.

«Присвоение корреспонденту, созданному на основе искусственного интеллекта, имени Собиры Холдаровой является данью светлой памяти первой узбекской журналистке, ставшей жертвой репрессий», — сообщили в УзА.

Для защиты от поддельных видео, которые могут распространяться от имени УзА, в каждом репортаже будет вставлен QR-код, по которому можно будет проверить текст данного видео на сайте УзА.