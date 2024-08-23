Правительство «Талибана» в Афганистане ввело в стране запрет на выступления женщин и их появление на публике с непокрытым лицом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на соответствующие законы.

Запреты были изданы Министерством по пропаганде добродетели и предотвращения порока, созданном талибами после захвата власти в 2021 году. Они охватывают такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники.

Запреты включены в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях в Афганистане и изложены в документе из 114 страниц и 35 статей.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — заявил представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

В статья 13 декларации говорится, что женщины страны обязаны всегда покрывать своё тело в общественных местах, и что покрытие лица необходимо, чтобы «избежать соблазна и соблазнения других». Одежда, согласно закону, не должна быть тонкой, обтягивающей или короткой.

Голос женщины, согласно запрету, считается интимной вещью, поэтому ей не следует петь, декламировать или читать вслух на публике. Женщинам также запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.

Статья 17 запрещает публикацию изображений живых существ, что ставит под угрозу и без того хрупкое афганское медиа-пространство, отмечает AP.

Статья 19 запрещает воспроизведение музыки, перевозку одиноких женщин и общение мужчин и женщин, не состоящих в родственных отношениях друг с другом.