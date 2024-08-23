Улицу Узбекистон овози от зелёной зоны за гостиницей «Узбекистан» до Экопарка реконструируют. Проект по её трансформации в комфортное и безопасное общественное пространство разработало архитектурное бюро Ludi Architects из Санкт-Петербурга совместно с компанией «Ташкент Инвест» и Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

Специалисты предлагают организовать круговое движение у Республиканской детской библиотеки, частично сделать улицу односторонней, протянуть велополосу, а также внедрить на всей протяжённости единый дизайн-код.

Об этих и других решениях, которые сделают из Узбекистон овози образец современного и грамотного благоустройства, рассказываем в репортаже.

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