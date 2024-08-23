Креативная организация moc устраивает в 2024 году четвёртый MOCFEST ― свой флагманский проект по развитию культурной жизни в стране.

Ранее его концепция описывалась словами «фестиваль фестивалей», что отражалось в проведении целого ряда мероприятий на протяжении одного-двух месяцев, но к текущему лету команда решила попрощаться с франшизным подходом и вложить силы в организацию одного масштабного события под эгидой бренда.

Местом сосредоточения зрителей MOCFEST 2024 в эти выходные станет 10-тысячная Humo Arena и прилегающие к ней территории.

Фото: moc

Несмотря на то, что в своей новой ипостаси фестиваль преподносится как «мультимедийное событие, объединяющее все виды искусства и всё творческое сообщество», главным блюдом выглядит музыкальная программа, из-за чего текущий MOCFEST больше походит на зверя, проглотившего сразу три проекта команды: «Гроза», WeCosmos и New Matters. Пускай дальнейшая их судьба пока неизвестна, заменивший их монстр выглядит всё таким же дружелюбным.

Организация анонсировала две сцены: «любви» и «свободы». Причём вторая развернётся на парковке стадиона и будет открыта для всех, что щедро для и без того низкого ценника за билет на три дня фестиваля (200 000 сумов), на котором выступают не только инди-музыканты Ташкента, но и крупные зарубежные и местные артисты: «Аигел» (Россия), Lalalar (Турция), Хамдам Собиров (Узбекистан), Dequine (Казахстан).

Одно настораживает: билетов на отдельные дни в продаже нет. При отсутствии этой опции наличие браслета MOCFEST 2024 едва ли остановит потенциального зрителя всех трёх дней фестиваля от острого желания хотя бы в одну из дат спонтанно прогулять выступления симпатичных артистов. Из любви к ним автор музыкального канала nukta Руслан Тихонов составил для читателей «Газета.uz» аудиогайд этих выходных.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/music-uzbekistan/playlists/1070">MOCFEST 2024</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/music-uzbekistan">Яндекс Музыка</a> на Яндекс Музыке

23 августа. День 1

Пятничные будни автоматически отсекают существенную часть трудоустроенных зрителей от посещения первых часов фестиваля — он будет стартовать ежедневно в 17:00 в уличном пространстве Humo Arena. У «сцены свободы» есть шанс успеть зацепить выступление эмбиент-продюсера Алена Исмаилова. При желании можно остаться там до 21:00 для восстановления нервных клеток после пятидневки. Предлагаются танцы под оптимистичный дип-хаус от isl и этнографические ремиксы от популярных рилсмейкеров Doppi Twins, которые выглядят как Daft Punk из Чорсу.

В 19:00 откроется главная сцена MOCFEST, и здесь рекомендуем последовать внутрь. В преимущественно пустом 10-тысячном зале «стадионные концерты» друг за другом дадут ценные этно-коллективы Duo Falak и Dalahäst.

Первыми выйдет дуэт музыкантов Дениса Сорокина (Россия) и Шахина Курбонова (Таджикистан), проживающих в Душанбе. Вместе они исполнят экспериментальное прочтение музыкального жанра народов Памира ― фалак, используя при этом классическую электрогитару и перкуссионный инструмент дойра. Не исключено, что в безлюдной арене подобная музыка заиграет особыми красками. Записей пока нет, но оказавшиеся на выступлении Duo Falak в рамках прошлогодних фестивалей «Стихия» и «Kuz» остались под сильным впечатлением. А вот у Dalahäst, в отличие их таджикских коллег, на стримингах лежит отменно сведённый альбом «Yo'l Yurarman», полный как красивых, так и ритуальных по духу песен.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/25236653">Yo’l Yurarman</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/14246595">Dalahäst</a> на Яндекс Музыке

Дальше первый день «сцены любви» предлагает деление лайнапа на условные парные связки: женский поп и электроника. Фолк-праздник переформатируется в шоукейс юношеского романтизма от ташкентского дуэта Nikina и страстного women empowerment от казахской R&B-звезды Dequine. В первом случае ожидаются приятные песни для включения фонариков в общем зрительском экстазе, во втором ― плотный грув, по-дерзки рефлексивная лирика и окрыляющие мелизмы.

По окончанию женского блока поклонникам Nikina имеет смысл дождаться выступления рейв-хедлайнеров Loud373 с расчётом на возможное исполнение их совместного дэнс-сингла «Aytolmayman» и ремикс-версии песни «Шар». К слову, сегодня утром электронный дуэт внезапно сделал подарок слушателям, внезапно выпустив новый альбом «FM373». По своему наполнению он прямо-таки пышет амбициями покорить узбекские стриминг-чарты, выдавая друг за другом хитовые поп-коллабы.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/32946167">FM373</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/18769199">Loud373</a> на Яндекс Музыке

24 августа. День 2

В субботу музыкальная программа на малой сцене с уличными активностями не сможет похвастаться сильным стилистическим разнообразием. На ней выступят местные электронные продюсеры Anvii с активной EDM-подачей, Densk с эклектичной хаус-выборкой, сами-себе лейбл и продюсерский центр Qaraqoom, выпускающий с национальным колоритом. Между ними временной слот получила диджейка из Бишкека Sao, которая прямо сейчас ответственна за формирование крепкой андеграунд-сцены в Кыргызстане. Поначалу её микс может показаться чуждым для масс, но на длинной дистанции найдётся место и ритмическому универсализму.

Внутри же в 19:00 организаторы сначала пригласят на сцену победителя первого сезона песенного конкурса «Ovoz» Шохрухмирзо Ганиева, покорившего судей миксом народного пения и современных аранжировок. Имеет смысл оказаться у сцены, если после номеров в телешоу хотелось познакомиться с основным творчеством опытного вокалиста.

До выхода хедлайнеров из Турции и России представлять узбекскую инди-сцену призваны amalia и e.v.e. Первая зарекомендовала себя как авангардная поп-артистка в 2022 году своими автобиографическими мини-альбомами «Room Toor» и «Orasta Qizlar», а с тех пор больше экспериментировала с концертными форматами. 24 августа Амалия Айбушева готовится переосмыслить свои песни в динамичном электроклэш-стиле при поддержке гитариста группы Bu Qala. После экспрессивного шоу наступит умиротворение за счёт дуэта e.v.e, представляющего собой исполнителей мечтательного дрим-попа и деликатной электроники. За несколько недель до MOCFEST группа представила, возможно, свой наиболее убедительный макси-сингл «Understanding».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/32570765">Understanding</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/6231131">e.v.e</a> на Яндекс Музыке

Дальше посетителей ожидают импортные перфомансы, ради которых многие и приобрели билеты. Примечательно то, что направляющаяся в Ташкент турецкая рок-дива Gaye Su Akyol ― по сути единственный вместе с Dequine хедлайнерский привоз организаторов, который нельзя считать вторичным для жителей города. Выступающие следом «Аигел» уже заполняли один из столичных баров двумя годами ранее, а артисты третьего дня Lalalar и dudeontheguitar знакомы ташкентской публике через прошлые события moc. В этом плане у Гайе и её международно востребованной восточной психоделии и андалузского сёрф-рока есть преимущество перед авторами «Пыялы» (пускай у них и наберётся с десяток более привлекательных песен).

25 августа. День 3

Финальный день MOCFEST 2024 по масштабу анонсированных исполнителей выглядит наиболее жирным. На малой и преимущественно электронной сцене треть лайнапа представлена из имён, которые по отдельности больше ассоциируются с их основными проектами: Kebato (Отабек Сулейманов) известен как организатор фестиваля «Стихия», abusы (Александр Фёдоров) ― как блогер, автор проекта Tashkent Modernism, а Wilyam (Илья Канчурин) ― как продюсер Nikina.

Если кто стоит особняком на «сцене свободы», так это молодой узбекскоязычный поп-рокер Yoshblond, появлению которого в лайнапе хочется радоваться. В последние пару лет подрастающее поколение демонстрирует свою перспективность в музыкальном бизнесе будущего, и видеть такие лица на крупных фестивалях хотелось бы чаще. Парень пишет мелодичные баллады и эмо-рэп, получает поддержку крупных артистов вроде Konsta, с которым у него уже есть фит.

На стадионе мы увидим выступление Хамдама Собирова. Того самого, собирающего сотни миллионов просмотров на своих клипах «Janze», «Malohat», «Tentakcham». Немало людей встретили со скепсисом анонсирование узбекской поп-звезды, но именно в таких контрастах зачастую нуждаются крупные летние фестивали. Вдвойне любопытно будет увидеть Хамдама в альтернативном контексте, что может стать едва ли не лучшим интертейнментом за три дня.

Казахстанец dudeontheguitar придётся ко двору любителям фанка и хип-хопа, открытым к адаптации западного звука через центральноазиатскую идентичность. Ташкентские постметалисты Flyin Up продолжат раскрывать восточную эстетику через контрастные жанры и впервые покажут на огромном экране свой недавний фильм «Jimlik», визуалировавший песни с прошлогоднего одноимённого альбома. Есть надежда на то, что исполненный сетлист поднимет группу на новый уровень при соответствующем объёмном саунде.

Как и двумя годами ранее, узбекскую группу на главной сцене фестиваля сменит турецкое трио Lalalar. За время странствий по миру музыканты успели расширить свою дискографию вторым полноформатным альбомом «En Kötü İyi Olur». Пластинка продолжила курс группы на освоение традиций андалузского рока в индустриально-танцевальном груве. Вживую это сражает тем, что буквально сносит зрителей хлёсткими басами. Повторный приезд Lalalar должен укрепить любовь к ним со стороны ташкентской публики.