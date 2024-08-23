Группа спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на летних Олимпийских играх в Париже, награждены орденами и почётными званиями в соответствии с указом президента Узбекистана.

Орден «Эл-юрт хурмати»

Хасанбой Дусматов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;

Баходир Жалолов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;

Улугбек Рашитов — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо.

Почётное звание «Узбекистон ифтихори»

Разамбек Жамалов — член национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе;

Диёра Келдиёрова — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Асадхужа Муйдинхужаев — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;

Лазизбек Мулложонов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;

Абдумалик Халоков — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу.

Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи» («Заслуженный спортсмен Узбекистана»)

Гуломжон Абдуллаев — член национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе;

Акбар Джураев — член национальной сборной команды Узбекистана по тяжёлой атлетике;

Светлана Осипова — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо;

Алишер Юсупов — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо.

Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» («Заслуженный тренер Узбекистана»)

Улугбек Азизов — тренер национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Нелля Киямова — тренер национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Алишер Туйчиев — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области.

Орден «Фидокорона хизматлари учун»

Сакен Полатов — первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана;

Шерзод Ташматова — председатель Ассоциации таэквондо Узбекистана.

Орден «Дустлик»

Тулкин Киличев — главный тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу;

Зиятдинбек Тойгонбаев — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области;

Музaффaрбек Туробоев — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;

Павел Хан — тренер национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо.

Орден «Соглом авлод учун» II степени

Даврон Гафуров — тренер по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область;

Фаррух Киличев — тренер по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область;

Дилшод Мансуров — директор спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область;

Фарход Мирзаджанов — тренер национальной сборной команды Узбекистана по тяжёлой атлетике;

Жамшид Худайберганов — тренер по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область.

Награды присуждены «за выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта нашего народа, достойное выступление на Олимпийских играх в Париже и достижение беспрецедентных в истории Родины результатов благодаря эффективному использованию созданных в республике условий и уделяемому вниманию спортивной сфере, яркое проявление патриотических качеств, стойкости, твёрдой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости».

Награждённые орденом «Эл-юрт хурмати», получают единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесятикратной базовой расчётной величины (17 млн сумов), орденом «Фидокорона хизматлари учун» — сорокапятикратной базовой расчётной величины (15,3 млн сумов), «Соглом авлод учун» II степени — двадцатипятикратной базовой расчётной величины (8,5 млн сумов).