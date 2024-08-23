Группа спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на летних Олимпийских играх в Париже, награждены орденами и почётными званиями в соответствии с указом президента Узбекистана.
Орден «Эл-юрт хурмати»
Хасанбой Дусматов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;
Баходир Жалолов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;
Улугбек Рашитов — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо.
Почётное звание «Узбекистон ифтихори»
Разамбек Жамалов — член национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе;
Диёра Келдиёрова — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Асадхужа Муйдинхужаев — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;
Лазизбек Мулложонов — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу;
Абдумалик Халоков — член национальной сборной команды Узбекистана по боксу.
Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи» («Заслуженный спортсмен Узбекистана»)
Гуломжон Абдуллаев — член национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе;
Акбар Джураев — член национальной сборной команды Узбекистана по тяжёлой атлетике;
Светлана Осипова — член национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо;
Алишер Юсупов — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо.
Почётное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» («Заслуженный тренер Узбекистана»)
Улугбек Азизов — тренер национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Нелля Киямова — тренер национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Алишер Туйчиев — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Ферганской области.
Орден «Фидокорона хизматлари учун»
Сакен Полатов — первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана;
Шерзод Ташматова — председатель Ассоциации таэквондо Узбекистана.
Орден «Дустлик»
Тулкин Киличев — главный тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу;
Зиятдинбек Тойгонбаев — тренер по боксу специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Андижанской области;
Музaффaрбек Туробоев — член национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо;
Павел Хан — тренер национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо.
Орден «Соглом авлод учун» II степени
Даврон Гафуров — тренер по боксу спортивной школы Зангиатинского района, Ташкентская область;
Фаррух Киличев — тренер по боксу Чирчикского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Ташкентская область;
Дилшод Мансуров — директор спортивной школы Ташкентского района, Ташкентская область;
Фарход Мирзаджанов — тренер национальной сборной команды Узбекистана по тяжёлой атлетике;
Жамшид Худайберганов — тренер по дзюдо Ургенчского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Хорезмская область.
Награды присуждены «за выдающийся вклад в поднятие на новый уровень олимпийского движения в стране, популяризацию физической культуры и спорта нашего народа, достойное выступление на Олимпийских играх в Париже и достижение беспрецедентных в истории Родины результатов благодаря эффективному использованию созданных в республике условий и уделяемому вниманию спортивной сфере, яркое проявление патриотических качеств, стойкости, твёрдой воли и высокого мастерства, большие заслуги в повышении авторитета Нового Узбекистана на международной арене, воспитании у молодого поколения чувства любви к Родине и национальной гордости».
Награждённые орденом «Эл-юрт хурмати», получают единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесятикратной базовой расчётной величины (17 млн сумов), орденом «Фидокорона хизматлари учун» — сорокапятикратной базовой расчётной величины (15,3 млн сумов), «Соглом авлод учун» II степени — двадцатипятикратной базовой расчётной величины (8,5 млн сумов).