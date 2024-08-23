В Зангиатинском районе Ташкентской области женщину оштрафовали за ношение лицевой маски. «Газета.uz» изучила решение районного суда по уголовным делам от 7 августа.

Согласно материалам делам, 40-летняя М. А. из Сардобинского района Сырдарьинской области, которая работает в мебельном цехе в Зангиате, 2 августа примерно в 11:50 зашла в продуктовый магазин для покупки хлеба и кефира. На её лице была маска, из-за чего сотрудники ОВД остановили её и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.

Женщина сказала сотрудникам ОВД, что у неё «аллергия в горле из-за пыли на улице, а также на рабочем месте», из-за чего она носит маску. Она признала, что у неё нет справки о заболевании и заявила, что не знала, что «носить маску в общественном месте нельзя». Женщина принесла извинения, что не сняла маску, поскольку в спешке вышла с работы.

В суде ответчица отметила своё тяжёлое семейное положение и наличие несовершеннолетнего ребёнка и попросив суд смягчить наказание.

Суд, выслушав её показания, изучив документы административного дела, признал доказанной вину «правонарушительницы» путём исследования документов, протоколов, фототаблиц, объяснительных писем и «других объективных доказательств по делу».

Суд под председательством Анвара Хамидова посчитал, что статья 184−4 Кодекса об административной ответственности (нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность) квалифицировала правильно.

С учётом смягчающих обстоятельство суд назначил ей меньший размер штрафа — 5 БРВ (1,7 млн сумов), хотя это правонарушение влечёт штраф от 10 до 15 базовых расчётных величин (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов).

Правонарушение по статье 184−4 КоАО полностью описывается так: «Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением случаев нахождения с закрытым лицом на основании медицинского показания или в специальном головном уборе, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения, а также иных случаев нахождения с закрытым лицом, прямо разрешённых законодательством».