Суд в Казахстане обратил в доход государства активы «необъяснимого происхождения» на сумму более 10 млн долларов, так как аффилированные с ними лица «не смогли доказать законность источников их приобретения». Об этом сообщает Комитет по возврату активов Генпрокуратуры страны.

Ведомство подало иск об изъятии указанных активов в этом году. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования комитета полностью, а суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

В доход государства перешли наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху.

Это первый судебный акт о необъяснимом богатстве, исполненный в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ летом прошлого года.

Целью закона называется «возврат незаконно приобретённых активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе».