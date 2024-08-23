Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев провели совместную встречу с деловыми кругами двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих азербайджанских компаний PASHA Holding, SOCAR, SOFAZ, Agalarov Development, Silk Way Group, Matanat, Sarda Group, AzerGold, Azermash, Азербайджанского инвестиционного холдинга, «Азербайджанских железных дорог», свободной экономической зоны «Алят» и другие.

Отмечалось, что мероприятие, впервые проводимое в таком формате, станет запуском нового этапа в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран.

В своём выступлении лидер Узбекистана особо подчеркнул, что именно бизнес должен стать главным драйвером и сыграть решающую роль в реализации ключевых задач в рамках Года экономической кооперации, объявленного лидерами Узбекистана и Азербайджана.

Речь идёт о перспективных проектах по 20 приоритетным направлениям сотрудничества.

«Мы с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем едины во мнении: за бизнесом — будущее сотрудничества, от вас зависит завтрашний день многоплановых отношений между двумя странами», — резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства заверил предпринимателей, что для их эффективной и комфортной деятельности будут созданы все необходимые условия.

Руководители компаний двух стран, в свою очередь, информировали о конкретных планах по реализации новых проектов кооперации.

В завершение встречи лидеры приняли участие в церемонии запуска проектов кооперации. Среди них — строительство гостиницы и жилых комплексов в Ташкенте, производство строительных материалов в Кашкадарьинской области, создание текстильных кластеров, швейной фабрики и другие проекты в Азербайджане.