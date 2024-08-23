Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров поделились со СМИ своими оценками их итогов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане «искренне рады большим достижениям братского Азербайджана».

Глава государства отметил динамичный рост экономики, промышленности и улучшение уровня жизни населения. Он вновь поздравил Ильхама Алиева с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Отдельное внимание было уделено восстановлению Карабаха, где возводятся социальная инфраструктура и производственные объекты. Узбекистан готов и впредь поддерживать Азербайджан в этой работе, заявил президент Узбекистана.

Главы государств, рассказывая об укреплении экономического сотрудничества, отметили, что есть наработки по совместному участию в перспективных проектах в третьих странах. В этом контексте отмечена успешная деятельность совместной инвестиционной компании, созданной для продвижения таких проектов.





Особое внимание было уделено развитию транспортной взаимосвязанности, в том числе путём развития Транскаспийского коридора.

Кроме того, лидеры согласились ускорить реализацию масштабного регионального проекта по производству «зелёной» энергии и её экспорту через Азербайджан в страны Европы.

Проект по экспорту «зелёной» энергии в Европу

Как сообщал ранее Spot, Узбекистан с 2030 года планирует экспортировать излишки «зелёной» электроэнергии, генерируемой в стране, в Европу через Азербайджан. В июле в Астане Узбекистан, Азербайджан и Казахстан подписали протокол по проекту создания «зелёного энергетического» коридора «Центральная Азия — Азербайджан — Европа». Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем был подписан весной на инвестиционном форуме в Ташкенте.

В августе министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что экспортные поставки электроэнергии из Узбекистана начнутся после прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря. К 2030 году Узбекистан планирует экспортировать в Румынию и Венгрию до 5 ГВт «зелёной» энергии.

Глава Минэнерго тогда уточнил, что маршрут поставок зелёной электроэнергии из Узбекистана будет проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее по дну Чёрного моря через Румынию в Европу.

Проект «зелёного энергетического» коридора предусматривает создание совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний Азербайджана, Казахстан и Узбекистана. ТЭО проекта разработает итальянская CESI.