За январь-июль Узбекистан импортировал газ на 983,7 млн долларов США, следует из отчёта о внешней торговле Агентства статистики при президенте, который изучила «Газета.uz». Это в 4,9 раза больше (в стоимостном выражении), чем за первые семь месяцев 2023 года, когда объём поставок составил 201 млн долларов. Это также превышает общий объём импорта газа в 2023 году (694,9 млн долларов).

В январе импорт «голубого топлива» составил 35,6 млн долларов, в феврале — в 3,7 раза больше, или 131,1 млн долларов, в марте — 193,5 млн долларов, в апреле — 102,6 млн долларов, в мае — 180,4 млн долларов, в июне — 166,3 млн долларов, в июле — 174,2 млн долларов. Физические объёмы поставок Агентство статистики не раскрывает.

Узбекистан постепенно возвращается к объёмам прошлогоднего экспорта газа. С начала года заграничные поставки достигли 323,1 млн долларов, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (341,9 млн долларов). В январе этот показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов, в июне — 181,5 млн.

В июле объём экспорта составил 81,7 млн долларов, что в 1,3 раза больше показателя за июль прошлого года (63,5 млн долларов). Узбекистан поставляет газ в основном в Китай, а также в Кыргызстан и Таджикистан.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт узбекского газа с начала года составил 304,18 млн долларов. В январе Китай импортировал газ из Узбекистана на 38,8 млн долларов, в феврале — на 18,6 млн, в апреле — 11,4 млн, в мае — 85 млн, в июне — 81,1 млн, в июле ­- 69,2 млн долларов.

Объём добычи газа за семь месяцев составил 26,15 млрд кубометров, что на 4,8%, или на 1,3 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана в реверсном режиме. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ. Проект назывался важным в обеспечении энергетической безопасности страны, дополнительных объёмов газа для покрытия сезонных неравномерностей потребления и диверсификации гарантированных источников поставок этого топлива.