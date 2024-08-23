В Шахрисабзе Кашкадарьинской области возбуждено уголовное дело в отношении помощника хокима и нескольких руководителей компаний за хищение кредитных средств, выделенных на развитие семейного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Помощник хокима в одной из махаллей (название не указывается) Ф. А., воспользовавшись служебным положением и войдя в сговор с главой компании по оптовой продаже техники для текстильной промышленности Р. М., в 2022—2023 годах подал в банк поддельные документы от имени 14 человек на получение льготных кредитов на покупку племенного скота, разведение птиц, пчеловодство, швейное дело, создание теплиц и другие цели. Банк выделил на эти цели 440,3 млн сумов кредитов.

Кроме того, помощник хокима договорился с руководителем другой компании Х. С. о получении в банке кредитных средств в размере 733,3 млн сумов на имя 25 граждан с использованием подложных данных.

Таким образом, в общей сложности было расхищено кредитных средств на сумму 1,17 млрд сумов.

В отношении помощника хокима, руководителей двух компаний и других лиц возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.